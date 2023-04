Ex de Preta Gil sofre críticas após boatos envolvendo o término: "Respeita tua mulher"

Ex de Preta Gil sofre críticas nas redes sociais; fãs estão preocupados com o estado da cantora

O fim do casamento da cantora Preta Gil com o personal trainer Rodrigo Godoy é o assunto mais comentado nas redes sociais nesta terça-feira, 18. Após a notícia se tornar pública, nenhum dos dois se pronunciaram oficialmente, o que não impediu os fãs de se manifestarem.

Nas últimas publicações de ambos em seus perfis, muitos comentários mencionam o momento vivido pela estrela. Fãs também estão questionado o galã e relacionando o término com os boatos de traição. "Não basta ter traído a sua esposa em um momento que ela devia ser amparada, ainda trai ela com a própria estilista. Cara, tu merece apodrecer", disse um.

"Dica valiosa: respeitar a sua mulher. Se não está feliz, larga antes de trair! No momento que ela mais precisa tu faz isso", lamentou outro. No Twitter, vários comentários também criticaram a postura do rapaz.

"Todo esse lance aí da Preta Gil e o marido só reforça o que eu sempre digo: mulher só serve enquanto, literalmente, está “servindo”. Homens como Roberto de Carvalho são a exceção da exceção", comentou outro. "Eu fiquei muito abalada com toda a situação da Preta Gil sendo abandonada pelo marido durante o tratamento de câncer. Sim, não é um tratamento fácil, ficamos vulneráveis, fracas, nosso humor muda, libido, vontades e disposição", disse outro.

Todo esse lance ai da Preta Gil e o marido só reforça o que eu sempre digo: mulher só serve enquanto, literalmente, está “servindo”. Homens como Roberto de Carvalho são a exceção da exceção. — Vivian Mota (@vivian_mota) April 18, 2023

nossa, meu olho encheu d'água lendo sobre esse rolê da preta gil, partiu meu coração em MIL pedaços. o que eu desejo pra esse merda, se escrevesse aqui, ia ser presa em flagrante. no mais, ainda bem que na vida a gente tem umas carolina e uns gominho que vão sempre estar ali <3 — maria da conceição tavares (@misspessoa) April 18, 2023

Mas esse turbilhão não dura para sempre + — giulia (@staargiu) April 18, 2023

APOIO DE GOMINHO

Após o término de casamento devido a uma suposta traição por parte do marido, Rodrigo Godoy, Preta Gil teria recebido o apoio do melhor amigo, o influenciador e apresentador Gominho. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, ele teria largado tudo para dar apoio à cantora logo quando ela ficou doente. Agora, além da luta contra o câncer e uma septicemia, ela está abalada emocionalmente com o desfecho do casamento.

Em uma publicação feita em março, a cantora chegou a exaltar a importância que Gominho tem em sua vida. "Você que é um pouco de tudo na minha vida, né? Meu filho, meu irmão, meu colo! Um grande amigo que me apaixonei a primeira vista, com um coração acolhedor, plenamente do bem, que me mata de rir e que segura as minhas barras também", comentou.