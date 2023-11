Ex de Luisa Sonza, Chico Veiga reaparece na internet após término vir à tona

Chico Veiga faz seu primeiro post nas redes sociais após Luisa Sonza ter revelado traição ao vivo no Mais Você

O influenciador digital Chico Veiga está de volta às redes sociais. Na noite de quarta-feira, 16, ele fez o seu primeiro post no Instagram desde que foi exposto por Luisa Sonza no programa Mais Você, da Globo, no qual ela contou que eles terminaram o namoro após uma traição dele.

Em seu novo post, Chico compartilhou uma sequência de momentos do que viveu nos últimos tempos. Ele mostrou uma selfie, vídeo de uma festa, imagem de uma gravação e momentos com os amigos. O rapaz não escreveu nada na legenda e ainda limitou os comentários no post apenas para seus amigos.

Chico Veiga ficou longe das redes sociais nas semanas após a revelação do fim do namoro com Luisa Sonza. Porém, ele chegou a ser visto em um torneio exibido pelo canal CazéTV e também trocando beijos com uma loira misteriosa em uma festa no mês de outubro.

Vale lembrar que Chico é discreto e quase não faz posts nas redes sociais. Na época do fim do namoro, Luisa Sonza acusou o ex de traição em um bar. Ela leu um texto sobre traição de um relacionamento amoroso em participação no programaMais Você, da Globo.

Chico no BBB 24?

Ex-namorado da cantora Luisa Sonza, o influenciador digital Chico Moedas foi alvo de rumores de que poderia ir para o Big Brother Brasil 24, da Globo, que estreia em janeiro de 2024. Porém, um amigo dele, o streamer Casimiro, negou os boatos.

Os rumores diziam que Chico iria integrar um grupo de celebridades no reality show, mas o amigo dele negou ao responder um post no Instagram.

Casimiro disse: “Muito f*da que vocês inventam uma mentira, espalham a parada e as pessoas ficam xingando o moleque por uma parada que não vai acontecer. Vocês ficam alimentando isso”.