Chico no BBB 24? Casimiro revela a verdade por trás de rumores

Casimiro rompe o silêncio ao ver o nome do amigo Chico envolvido em boatos sobre o BBB 24

Ex-namorado da cantora Luisa Sonza, o influenciador digital Chico Moedas foi alvo de rumores de que poderia ir para o Big Brother Brasil 24, da Globo, que estreia em janeiro de 2024. Porém, um amigo dele, o streamer Casimiro, negou os boatos.

Os rumores diziam que Chico iria integrar um grupo de celebridades no reality show, mas o amigo dele negou ao responder um post no Instagram.

Casimiro disse: “Muito f*da que vocês inventam uma mentira, espalham a parada e as pessoas ficam xingando o moleque por uma parada que não vai acontecer. Vocês ficam alimentando isso”.

Vale lembrar que Chico é discreto e não apareceu nas redes sociais desde o término do namoro com Luisa Sonza. Na época, ela acusou o ex de traição em um bar. Ela leu um texto sobre traição de um relacionamento amoroso em participação no programaMais Você, da Globo.

🚨VEJA: Casimiro nega que Chico Moedas vá para o próximo BBB e afirma que a informação só serve para que o amigo receba ainda mais hate. pic.twitter.com/pTJ0Sy1vAs — CHOQUEI (@choquei) November 10, 2023

Casimiro já falou de Chico em outras ocasiões

Amigo de Chico Moedas, o streamer Casimiro já falou sobre o amigo e a relação dele com Luisa Sonza em outras ocasiões. Logo após a separação do ex-casal, ele comentou que os dois conversaram.

"A gente estava conversando e o Chico meio de canto. Eu falei: 'Cara, o que aconteceu?'. E ele me contou a merda que ele fez. Vim para casa, era 2 da manhã, e dormi. Quando é 10 horas da manhã, Anna Beatriz (esposa de Casimiro) me acorda e fala que Luisa Sonza está na Ana Maria Braga. E aí aconteceu tudo isso", contou ele.

E completou: "Hoje eu não falei com o Chico direito, ele perdeu o whatsapp pois vazaram o número dele. Quando Ana Beatriz me acordou de manhã falando que Luisa estava na Ana Maria a mensagem nem chegou. O Instagram ele perdeu, não desativou, ele recebeu tanta denúncia que caiu. Eu não gostaria de ser porta-voz desse vagabundo, mas estou sendo aqui: ele não tem outra conta. Ele está só esperando a conta dele voltar, pois foi derrubada. Ele está triste, chateado. Sabe que foi babaca. Simples assim. A gente pouco conversou sobre o assunto. O que eu soube, a Anna Beatriz me falou, a repercussão também. Ele fez merda, acho que sabe disso, e é isso, não tem muito mais o que resenhar em cima disso. Acho que foi resolvido da maneira que foi e é isso. Não sei se a galera ficaria satisfeita com a minha versão da parada pois foi tudo muito rápido para todos nós".

Em outro momento, Casimiro negou os boatos de que Chico estaria pensando em processar Luisa Sonza por ter exposto a separação na TV. Durante uma live em seu canal, Cazé, como é mais conhecido pelos fãs, abriu o jogo ao ser questionado sobre o suposto processo: “Irmão, eu não sei do que você está falando, mas não tem processo nenhum, cara. Não sei se tu viu alguma página de fofoca que ele vai processar, mas não tem nada, não. Acho que você viu em algum lugar alguma coisa que você caiu numa fake news”, afirmou.