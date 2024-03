Ex de Lucas, do BBB 24, quer estabelecer autoridade e reafirmar seus limites, diz especialista

A psicóloga Tatiane Paula analisou o comportamento de Camila Moura, ex-esposa de Lucas Henrique, do BBB 24, nas redes sociais a pedido da CARAS Brasil

Há exatamente nove dias, a professora de História Camila Moura (29) viu sua vida virar de cabeça para baixo. Mas ela não se intimidou e fez do limão uma verdadeira e surpreendente limonada. Diante de uma massa em polvorosa que criticava nas redes sociais o flerte de Lucas Henrique (30) em Pitel (24), no BBB 24, a carioca resolveu se manifestar, colocando um ponto final, publicamente, no relacionamento de 15 anos do casal. Sem saber, o capoeirista estava sendo "vingado" do lado de fora da casa mais vigiada do País pela pessoa que mais o apoiava.

Suas postagens no Instagram, recheadas de ironia, dão a entender que é possível encarar o fato "com leveza" e uma certa dose de humor. Além disso, transformar a dor em algo rentável, pois Camila está faturando com publicidade. Mas será que ela está seguindo o caminho certo, será que, sem saber, ela não está se prejudicando de alguma forma? A CARAS Brasil conversou com a psicóloga Tatiane Paula, especialista em relacionamentos, compulsões, ansiedade e transtornos mentais, que fez uma análise sobre o comportamento da professora.

Para quem não sabe, Camila Moura conquistou hoje uma legião de admiradores. Até o momento, são 2,8 milhões de seguidores somente no Instagram. Em 3 de março, poucos antes da "bomba estourar", ela registrava apenas 148. Podemos dizer que a carioca se transformou em uma sensação online. Atraindo milhares de pessoas que, sedentas, querem e necessitam acompanhar de perto essa novela da vida real, sem (aparentemente) um final feliz.

"Essa questão da exposição pública, do fim do relacionamento, pode prejudicar essa mulher de várias maneiras. Pensando na abordagem psicológica, a gente pode pensar em danos à autoestima. O sentimento de vulnerabilidade também pode existir. E essa exposição pode afetar negativamente a autoconfiança, alimentar um estresse emocional por conta do julgamento e dos comentários negativos. E esse estresse emocional, levando em consideração esse sentimento de ansiedade, tristeza, podendo-se, claro, desencadear uma depressão. A gente pode falar também da reputação, especialmente prejudicada", ressalta Tatiane.

Sobre Camila estar usando a situação pessoal para se promover, a especialista destaca: "Utilizar esse artifício para profissionalmente se promover, pode causar sérios prejuízos psicológicos, dificuldade em um relacionamento futuro que ela pode estabelecer com alguém... Então, essa exposição pública e todos esses problemas pessoais que ela está enfrentando no momento com esse marido que está no reality, pode afetar obviamente essa capacidade dessa mulher de estabelecer e manter relacionamentos saudáveis futuros, porque dessa forma pode haver uma percepção da outra pessoa que pode vir a se envolver com ela, de que ela pode não respeitar a privacidade e os limites das outras pessoas. A gente pode também pensar numa questão de isolamento social. Vergonha ou constrangimentos que resultam aí dessa exposição pública, desse término de relacionamento, e em algum momento ela pode se sentir isolada socialmente".

"Ela pode se afastar dessas pessoas próximas que antes fazia parte da rotina dela, como amigos em comum com esse marido, a família - isso já está sendo divulgado, que a família está questionando essa atitude dela. E aí pode prejudicar bastante essa rede de apoio emocional, que antes existia, durante esse período difícil. Então, pensando em exposição pública, sempre um término de relacionamento pode causar uma série de prejuízos emocionais e sociais na vida de uma mulher. Não só a autoestima, mas a questão do bem-estar emocional e a reputação das relações futuras, como dito anteriormente", emenda a psicóloga.

DE OLHO NA VIDA ALHEIA

Para Tatiana, essa legião de seguidores que a professora conquistou é formada por pessoas, em sua maioria, que se atraem pelo curioso e pela vida alheia. "Quando casos como este se tornam públicos, por várias razões, podem despertar uma curiosidade humana, e é natural. As pessoas têm curiosidades sobre a vida dos outros, especialmente quando a gente percebe que envolve um drama público em relação a reality show. Em todas as situações emocionais intensas de términos de relacionamentos, pode rolar identificação, então muitas pessoas podem se identificar com essas experiências que são compartilhadas através desses términos de relacionamentos que são expostos, seja porque já passaram por situações semelhantes ou porque têm medo do que isso pode acontecer com elas no futuro", explica.

"A gente pode falar também, não só por questão de reality show, do comportamento dos artistas. Eles também fazem isso, essa exposição de término de relacionamento. E as pessoas buscam esse tipo de conteúdo por puro entretenimento. Para algumas pessoas é bom assistir e discutir sobre términos, relacionamentos podem ser vistos como uma forma de entretenimento, sim. Especificamente quando envolve celebridades e figuras públicas, pois despertam muito interesse. A gente pode falar também de validação. Observar términos de relacionamentos de outras pessoas pode dar uma sensação de validação, um alívio para aqueles que estão passando por problemas semelhantes. E dessa forma, perceberem que não estão sozinhos dentro das suas próprias experiências pessoais. E a gente pode falar também de sensacionalismo, que desperta, voltando para aquele item do entretenimento, porque envolve, de certa forma, histórias dramáticas e controversas. Teoria da conspiração", continua.

CONSEQUÊNCIAS

Segundo a psicóloga, Camila agiu sem pensar nas consequências: "Pode estar relacionado a uma reação impulsiva, a reação dessa mulher pode ser interpretada como uma resposta impulsiva, em uma situação emocionalmente instável, diante da situação de exposição diante de um reality. Visualizar o marido fazendo esse tipo de comportamento, pode ter feito com que ela agisse sem pensar nas consequências a longo prazo, principalmente dessas ações agindo com base nas emoções intensas do momento. Ela pode estar experienciando sentimentos de traição. Ela pode ter interpretado esse flerte do marido como uma quebra de confiança, uma violação dos limites do relacionamento. Então, essa mulher pode ter sentido a necessidade de retomar o controle da situação diante do que ela percebeu como uma traição emocional por parte desse marido. E quando ela torna pública essa separação sem comunicá-lo previamente, pode ter buscado, de certa forma, estabelecer a sua autoridade e reafirmar os seus próprios limites".

A especialista ainda citou a falta de comunicação prévia com Lucas, que, de acordo com ela, pode refletir dificuldades no relacionamento futuro. "Ou pode indicar também uma falha de comunicação entre ambos, porque diante da situação dessa abordagem mais dramática pública, também pode ser indicativo de uma falta de habilidade de comunicação mais assertiva dentro desse relacionamento. Essa questão da busca de apoio ao tornar pública a separação, essa mulher, estar acessando uma certa validação de que essas outras pessoas a apoiam. Ela pode encontrar conforto ao compartilhar sua experiência publicamente, o que pode não estar encontrando através dos amigos, dos familiares mais próximos. Às vezes, os estranhos das redes sociais podem trazer para ela um certo conforto e validação dessa dor que ela está sentindo", diz.