Ex de Hulk aconselha Preta Gil após traição debaixo de seus olhos: "Batalha diária"

Ex de Hulk aconselha Preta Gil em publicação nas redes sociais; veja o que ela disse

Ex-mulher do jogador Hulk Paraíba e exposta após o cantor assumir romance com sua sobrinha, Iran Ângelo mandou um recado emocionante para Preta Gil em uma publicação nas redes sociais. Ela fez questão de se pronunciar.

O desabafo surgiu após a revelação feita pela própria cantora que abriu o coração em um desabafo nesta madrugada contando como estava lidando com o período turbulento. Preta Gil se separou do personal trainer ao descobrir que ele estava se relacionando com sua ex-funcionária.

"Como escrito na obra 'A Menina que roubava livros', 'os seres humanos me assombram'. Não seja carrasco de si, pois é difícil intuir, ouvir o sexto sentido quando aquele que nos trai faz parte do nosso convívio diário e gozam do nosso afeto. Sabe aquele velho adágio de que medimos o outro tomando por base a própria régua? É sobre isso", disse ela.

Iran Ângelo seguiu desabafando e disse que não é para se culpar por nada do que aconteceu. "Você não seria capaz; então julgou que eles também não seriam. Não é fácil. Trata-se de uma batalha diária e hercúlea, mas busque forças em Deus e dirija suas energias para sua cura. Não deixe que nada te desvirtue desse propósito. Em breve uma nova vida se descortinará", disse ela.

Veja a mensagem:

Desabafo de Preta Gil comoveu fãs

A artista escreveu um texto sobre que está sentindo após os últimos acontecimentos turbulentos em sua vida amorosa. Ela anunciou o fim de seu casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy após boatos de traição virem a público.

"Reflexão da madrugada: por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres eu deixei duas coisas me escaparem, meu sexto sentido e minha intuição, e achei que não combinava com a mulher que sou sentir ciúmes, não é sobre ciúmes bobo e sim sobre EVIDÊNCIAS, sim eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que com sua dissimulação e mau-caratismo fez o que fez", disse Preta.