Ex de Fábio Porchat revela motivo principal para divórcio: ‘Desmoronou’

Nataly Mega, ex-mulher de Fábio Porchat, expõe qual foi o estopim para o fim do casamento

Nesta segunda-feira, 27, a produtora Nataly Mega, ex-mulher do comediante e apresentador Fábio Porchat, decidiu revelar o motivo principal por trás da separação do casal. Segundo ela, a decisão sobre ter ou não ter filhos realmente foi o estopim necessário para o divórcio acontecer.

Em uma entrevista à revista Marie Claire, a produtora revelou que a possibilidade de não formar uma família mexeu muito com ela e que, depois de uma viagem de Fábio Porchat para Portugal, ele havia concordado em ter filhos. Entretanto, mudou de ideia logo em seguida.

“Foi no final de dezembro que ele saiu de casa, é até difícil de processar. Tínhamos um casamento tranquilo, fui muito feliz, não posso falar nada de ruim. A parceria era muito boa e posso contar nos dedos as nossas brigas”, explicou Nataly. A produtora ainda revelou que eles haviam combinado de “preparar o terreno” para anunciar o fim do casamento, mas que foi pega de surpresa ao saber que Porchat já estava com outra pessoa.

“Tínhamos planejado contar depois, mas vazou. Acredito que isso tenha acontecido após ele ser visto viajando com outra pessoa, algo que eu não sabia. Então, não tive escolha. Foi difícil para mim e ainda é. Na época, precisei lidar”, concluiu Nataly, durante a entrevista.