Ex Nataly Mega arquiva fotos com Fábio Porchat após boatos de novo relacionamento

Após rumores de que Fábio Porchat estaria namorando humorista, ex-mulher excluiu fotos com ele

Parece que a produtora Nataly Mega não gostou da velocidade com que a vida do ex-marido Fábio Porchat supostamente andou. Após boatos de que ele estaria namorando uma atriz, ela arquivou algumas das fotos com ele.

O término do casamento veio a tona essa semana, com um texto falando sobre a amizade continuar. No entanto, Porchat já foi flagrado no que seria um cruzeiro pela Antártida com a atriz Priscila Castello Branco.

Os dois teriam se conhecido durante um quadro do canal 'Porta dos Fundos'. Era uma espécie de competição para humoristas e Priscila ficou em sexto lugar.

Depois disso, Nataly apagou a foto que tinha fixada com ele e as recordações da festa de comemoração de cinco anos de casamento dos dois, em dezembro de 2022. Segundo Porchat, eles já estavam em crise desde novembro do mesmo ano, um mês antes da comemoração.

O fim da relação teria se dado, segundo o próprio humorista, por ela querer ter filhos e ele não. O consenso em que chegaram foi ser melhor cada um seguir seu caminho.

Confira post sobre o término de Fábio Porchat e Nataly Mega: