Ex de Ana Hickmann tem pedido atendido após ser acusado de quebrar medida protetiva

Alexandre Correa foi acusado por Ana Hickmann de descumprir medida protetiva em fevereiro. Em nova decisão, a Justiça atende pedido do empresário

Acusado de descumprir medida protetiva que o impede de se aproximar de Ana Hickmann (42), Alexandre Correa (51) teve pedido atendido pela juíza Andrea Ribeiro Borges da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Família Contra a Mulher de Itu (SP) para tentar provar o contrário.

Em documento obtido pela CARAS Brasil, a magistrada solicita as imagens das câmeras de segurança do condomínio em que a apresentadora da Record mora no interior de São Paulo. Os arquivos solicitados são referentes a 13 de fevereiro, num período das 16h às 20h, dia em que o empresário acompanhou o pai, Gustavo Henrique de Almeida Correa, na entrega de Alezinho (10) no processo de guarda compartilhada.

"Bem como o horário da entrada e saída do Sr. Gustavo e da vítima Ana Hickmann", enfatiza a juíza em sua decisão.

De acordo com a ex-modelo, Alexandre passou mais de 45 minutos no portão do condomínio onde ela mora após deixar o filho. A assessoria dela também confirma a denúncia. "Alexandre Correa permaneceu por mais de 45 minutos em frente ao condomínio onde mora Ana Hickmann. Ao sair de casa, a apresentadora se deparou com o ex-marido no local, de braços cruzados e olhar intimidador", diz a nota.

Réu em processo por violência doméstica movido pela apresentadora, o empresário está proibido de se aproximar dela desde novembro de 2023, quando ocorreu uma briga dos dois na mansão de Itu. A defesa dele nega as acusações.

“O Alexandre leva o pai em Itu, para que ele possa buscar o filho, por ordem judicial de alienação parental. No dia 13, o Alexandre foi levar o pai no condomínio e ficou aguardando na frente”, explica.

À reportagem, a defesa de Alexandre comemora a decisão e diz que vai provar que Ana Hickmann teria armado uma falsa quebra de medida protetiva.