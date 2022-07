Ex-BBB Viih Tube vira assunto em jornais internacionais após segurar gases

Ex-BBB Viih Tube vira notícia internacional depois de ter sido socorrida em aeroporto por segurar gases

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 14h50

A ex-BBB Viih Tube (21) é assunto na imprensa internacional! A influenciadora digital foi parar em manchetes de jornais do exterior depois de passar por um perrengue em aeroporto!

A loira foi parar em manchetes dos jornais New York Post e The Sun, após ter contado que passou muito mal por segurar gases durante viagem recente para Lisboa, em Portugal.

Recentemente, ela revelou que precisou receber atendimento médico por fortes dores no estômago. Viih Tube chegou a brincar com sua amiga de confinamento no BBB 22, reality show da TV Globo, a cantora Pocah, que relatou o mesmo problema em março deste ano. "Tal mãe, tal filha. E eu que no aeroporto comecei a sentir uma dor horrível e fui até atendida de cadeira de rodas e eram gases [risos]. Te entendo, mãezinha Pocah", brincou a youtuber.

Nas manchetes internacionais, a informação sobre a influenciadora digital brasileira ganhou destaque. Eles citam que Viih Tube foi parar em cadeira de rodas por conta das dores. "O amor cheira mal", diz uma das notícias.

Ex-BBB Viih Tube exibe corpão em Fernando de Noronha

Viih Tube ostentou a boa forma ao postar alguns cliques de biquíni em Fernando de Noronha e arrancou elogios dos seguidores ao exibir seu corpaço em fotos à beira da piscina. "Gata", "Que mulher perfeita, meu Deus", "Lindona, aproveita muito esse lugar tão lindo", elogiaram os admiradores.

