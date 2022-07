Viih Tube ostenta corpão ao postar cliques de biquíni em Fernando de Noronha

A ex-BBB e influenciadora digital exibiu o corpaço ao apostar em um biquíni branco

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 18h08

Viih Tube(21) ostentou a boa forma ao postar alguns cliques de biquíni na tarde desta quarta-feira, 6.

A ex-participante do BBB 21 está em Fernando de Noronha, e arrancou elogios dos seguidores ao exibir seu corpaço ao tirar fotos à beira da piscina.

Nos cliques compartilhado em seu perfil no Instagram, a influenciadora surgiu usando um biquíni branco, uma bandana na cabeça e um shorts jeans. "Cheguei Noronha", avisou ela.

Nos comentários, os internautas elogiaram a beleza de Viih Tube. "Gata", disse uma seguidora. "Que mulher perfeita, meu Deus", comentou outra. "Lindona, aproveita muito esse lugar tão lindo", escreveu uma fã.

Recentemente, Viih Tube passou alguns dias no Maranhão após participar do São João da Thay, e a anfitriã do evento, Thaynara OG (29), fez o famoso passeio para os Lençóis Maranhenses com convidados.

A influenciadora, então, colocou o corpo para jogo ao posar de biquíni diante da paisagem de tirar o fôlego. "Não sei nem explicar o que foi conhecer os lençóis maranhenses. Que coisa perfeita, mais linda, que energia gostosa nesse lugar! Eu tô apaixonada tá", escreveu ela na legenda.

Confira as fotos de Viih Tube em Fernando de Noronha: