Ex-BBB Marília Miranda fala do favoritismo de Davi como campeão do BBB 24: 'Isso pode mudar'

A influenciadora digital e maquiadora Marília Miranda (32), também conhecida pelo apelido Cabrita, ficou famosa ao participar do BBB 23. Integrante do grupo Pipoca no reality show da TV Globo, ela foi a primeira eliminada da edição. Em um bate-papo com a CARAS Brasil, a natalense revelou quem são os seus favoritos no BBB 24 , opinou sobre a postura de Camila Moura (29), que decretou publicamente o fim do casamento de 15 anos com Lucas Henrique (30) e ficou muito famosa nas redes sociais, e falou sobre o favoritismo de Davi (21). "Isso pode mudar", ressaltou.

Fã do programa desde sempre, Marília não deixa de acompanhar todos os movimentos dentro da casa mais vigiada do Brasil. "Acompanho tudo! Mesmo antes de entrar (no BBB 23), já comentava tudo, fazia lives, então gosto mesmo. Fiz lives por muitos anos e todos os dias (antes do BBB 23). Sempre fui apaixonada e continuo sendo. Estou acompanhando este ano e amando. (O programa) está com uma narrativa gostosa, gostoso de ser acompanhado", afirma.

Como todo fã de carteirinha do Big Brother Brasil, a natalense também tem os seus participantes preferidos. "Desde o início, quando bati o olho, disse: São esses. Esses aqui vão para a final: Davi, Isabelle, Beatriz e Alane. São os meus top 4. O Matteus, gosto dele como pessoa, mas sinto, em vários momentos do jogo, por ele ter muita empatia, por ele ser uma pessoa de coração bom, que falta nele a garra do jogador. Davi a gente vê completamente o contrário. O Matteus é muito mais emoção. E lá dentro, para você chegar na final do Big, não pode ter emoção. Tem que ter o lado razão muito mais aflorado. Pode ser que o Matteus chegue na final, mas o público não vai dar para ele o prêmio", ressalta a maquiadora.

Marília Miranda não poderia deixar de comentar uma das grandes polêmicas da edição. O flerte de Lucas, o Buda, em Pitel (24), que provocou a separação do capoeirista. Ele foi casado por 15 anos com a professora de História Camila Moura, que diante da situação, declarou o fim do relacionamento publicamente e ganhou quase três milhões de seguidores só no Instagram.

Quando o brother venceu a Prova do Anjo, ele não recebeu a mensagem em vídeo de Camila e ficou desnorteado. "Isso foi maravilhoso. Sou casada há 13 anos, então estou no meu lugar de fala. Respeito é tudo, em primeiro lugar. Então, acho que esse posicionamento da ex-esposa dele foi sensacional, porque o que ele fez foi realmente um desrespeito. Ela estava sofrendo muito aqui fora, coitada, porque o público cobra: 'E aí, o que você vai fazer? Vai deixar?'. Então, ficam xingando, tem aquela pressão. A pessoa já está sofrendo, de ver seu esposo tendo atitudes totalmente reprováveis. Eu gostei dele não ter recebido o vídeo dela, e acho que foi até bom para ele se tocar, né? Foi maravilhoso, ganhou a prova e o chá de separação. Gostei demais, ela fez o posicionamento certo mesmo, e que Deus abençoe a vida dela. Ela está uma mulher empoderada", diz.

A ex-BBB acredita que pode haver uma reconciliação entre Lucas e Camila. "Pode ser que no futuro eles tenham uma conversa e que voltem, mas, inicialmente, quando ele for eliminado, ela não vai querer, não. Pode ser que no futuro, sim", acredita.

E Davi, será mesmo o campeão do BBB 24? Marília opina: "Concordo que Davi possa ser o campeão, mas isso pode mudar. Ainda tem um mês de programa. O público ama muito... Uma semana está amando muito, na outra semana, já não está mais. Pode ser que ele tenha alguma fala ou um posicionamento que pode ser que, na final, o público fique meio em dúvida. Então acho que tem muita coisa para rolar, mas ele é cotadíssimo para ganhar, desde o início, né? O Davi é muito racional, estratégico, ele não se dói, ele não fica mal. Imagina todo mundo apontando para você, falando mal... Imagina você estar em um ambiente assim? E ele fica numa boa, né? Até no dia que as meninas gritaram, todo mundo gritou na cara dele, e ele debochando".

