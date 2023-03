Ex-BBB Lucas Fernandes fica preso em aeroporto: “Totalmente desrespeitoso”

Empresário Lucas Fernandes, que participou do BBB18, narra indignação ao passar por perrengue em aeroporto no México

O ex-BBB Lucas Fernandes (31), que participou da edição de 2018 do reality, passou por um perrengue inusitado na Cidade do México na última quinta-feira, 31. O ex-brother tentava retornar para casa, quando foi surpreendido pela fiscalização e precisou ficar preso no aeroporto durante uma conexão. Indignado, ele narrou a situação em seu stories.

Pai da pequena Luísa, de 5 meses, fruto de seu relacionamento com a modelo Ana Lúcia Vilela, o empresário surgiu em uma sala pequena confinado no aeroporto: “Todas essas pessoas que estão aqui, são pessoas que ficam segurando o passaporte e eles só devolvem na hora do voo, então temos que ficar esperando aqui”, narrou o perrengue.

Em seguida, Lucas demonstrou toda a sua indignação: “Que constrangedor. Nem sabia que no México tinha isso. O mais delicioso é você pagar para ficar preso, numa cadeira, sem poder sair até a hora do voo”, e ainda destacou: "Negócio constrangedor, tá maluco! Fora o tratamento totalmente desrespeitoso do cara do aeroporto”, o empresário escreveu na legenda.

Na sequência, Lucas compartilhou uma matéria para explicar a situação: Desde agosto do ano passado, o México exige visto para a entrada de brasileiros, a fim de evitar a migração para os EUA. Ele ainda evidenciou que tem a autorização, mas estava em outro passaporte. Por fim, o ex-BBB conseguiu pegar o voo para retornar para casa e compartilhou o encontro com a filha recém-nascida.

Ex-BBB Lucas Fernandes mostra o rostinho da filha Luísa pela primeira vez

Em outubro do ano passado, Lucas Fernandes compartilhou em seu Instagram as primeiras fotos de sua filha Luísa, fruto de seu relacionamento com Ana Lúcia Vilela. Pelas lentes da fotógrafa Hanna Rocha, foi possível conhecer a pequena logo após seu nascimento, já que as fotos foram tiradas durante o parto.