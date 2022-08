Ex-BBB Laís Caldas faz cirurgias nos olhos e alfineta: "Olho caído não vai rolar mais"

Laís Caldas surgiu nas redes sociais com alguns curativos e deu detalhes sobre as cirurgias que

Após passar um período longe das redes sociais, a ex-BBB Laís Caldas (30) reapareceu nesta segunda-feira, 1, e revelou ter feito cirurgias nos olhos há uma semana. Nos vídeos publicados no Stories do Instagram, a médica apareceu com o rosto inchado e com alguns curativos.

Ela explicou que decidiu fazer os procedimentos porque se sentia incomodada com "rugas e flacidez" na região, e revelou que fez blefaroplastia superior e inferior, correção de ptose, que corrige que da pálpebra, da sobrancelha e laser de CO2 no rosto todo.

"As rugas e flacidez embaixo dos olhos me incomodavam muito, e o excesso de pele da pálpebra superior direita também", disse ela, explicando que já tinha usado fios de POD e peeling para tentar corrigir, após ter melhorado bastante, ela ainda se sentia incomodada.

Laís também relembrou que durante o BBB 22 algumas pessoas criticaram sua aparência. "Não era o 'olho caído', 'olho de peixe morto', como algumas pessoas usaram enquanto eu estava dentro do BBB. Isso não é o termo correto, é um bullying que as pessoas praticam com quem tem ptose. Mas não fiz a cirurgia por causa disso. Aproveitei que ia fazer e fiz tudo", contou.

A médica ainda aproveitou para alfinetar Maíra Cardi (38), mulher de Arthur Aguiar (33), que chegou a chamar a ex-sister de "olho caído". "Para os haters e essa pessoa famosa que não lembra meu nome, agora aprende na marra ou vai ter que fazer bullying com outro adjetivo. Porque olho caído, querida, já não vai rolar mais", ironizou.

Para completar, Laís agradeceu o namorado, Gustavo Marsengo (32), pelo apoio durante o pós-operatório. "Está cuidando de mim que vocês não estão entendendo. Pinga colírio, lembra dos remédios, me ajuda com tudo aqui em casa. Só me apaixonei ainda mais! Mais companheiro do que ele não existe. Te amo, amor", disse ela, mostrando também uma foto em ele aparece ao lado dela no hospital.

