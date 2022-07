Ex-BBB Juliette enfrenta perrengue: 'Milionária sem pagar a água'

Ex-BBB Juliette Freire revela correria ao ver funcionário prestes a cortar a água de sua mansão

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 09h19

A ex-BBB e cantora Juliette Freire (32) viveu um perrengue ao quase ter a água cortada em sua mansão. Ela contou que o irmão esqueceu de pagar as contas de água nos últimos meses e ela precisou correr para resolver a situação às pressas.

Vencedora do BBB 21 e milionária, a morena desabafou com os fãs após a situação. "Simplesmente o meu irmão esqueceu de pagar a água. Sim, meus caros, a água. E um belo dia chegou um homem aqui dizendo que ia cortar minha água", disse ela.

Então, a ex-BBB contou que ficou desesperada para resolver o problema. "O sangue saiu do meu corpo, tive cinco infartos e três AVCs. Eu disse: 'Não é possível'. Eu acho que o homem da portaria deve ter dito: 'Uma milionária sem pagar a água?", declarou.

Por fim, ela contou a solução para não ter a água cortada. "Para resumir a história: corri e liguei (para o irmão). E ele: 'Não, acho que eu paguei'. E ele tinha esquecido mesmo. A gente saiu desesperado para pagar e pagou tudo na hora. Mas até aí eu já tinha chamado 58 palavrões, jogado as coisas para cima, estourado parede. A sorte é que ele não estava aqui, senão eu já estava presa", afirmou.

Juliette diz que foi incentivada a ficar com João Vicente

Em participação no programa GNT, Juliette contou que Sabrina Sato recomendou que ela ficasse com o ator João Vicente de Castro. "João, por exemplo, as ex dele me 'shipparam' com ele. A Sabrina [Sato] disse 'pegue o João'. Sabrina disse: 'fique com João'. Não sei quem disse: 'mande mensagem para o João' assim que eu sai do programa [BBB 21]. Eu até brinquei com ele: 'ô, tá todo mundo mandando a gente paquerar' e acabou que a gente virou amigo, mas fiquei tão sem graça que nem consegui falar com João. Depois a gente quebrou o gelo", disse ela.

Juliette também falou sobre os pontos bons e ruins de um romance. "Vamos falar da parte leve que são as que pessoas acham bonitinho. É meio aquele conto de fadas, fofinho e, às vezes, tem uma tensão sexual entre as pessoas. Enfim, é bonitinho até o ponto que entra o exagero. Pra mulher, há uma cobrança muito grande e entra todas as questões do feminismo. Há uma cobrança de que para sem bem sucedido você tem que estar em um relacionamento. Atribui muitas vezes o seu sucesso ao marido, o namorado. Tem toda essa questão".