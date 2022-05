Ex-BBB Jessilane Alves revela mudança para São Paulo: "Fase tão sonhada"

Nas redes sociais, a ex-BBB Jessilane Alves falou sobre sua mudança para São Paulo

Jessilane Alves (26) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 11, para dividir uma novidade com os seguidores.

Em seu perfil no Instagram, a ex-participante do BBB 22 compartilhou uma foto em que aparece com seus pertences empacotados e revelou que está de mudança para São Paulo.

"Era segredo? Carinha de cansada, mas amanhã inicio uma fase tão sonhada por mim e por vocês. Estou me mudando para São Paulo", revelou a professora.

Jessi ressaltou que na nova cidade pretende trabalhar muito e pediu para os fãs acompanharem sua nova etapa. "E quero trabalhar muito, porque tudo que alcancei na minha vida foi na base do trabalho e agora não vai ser diferente. Ah, e conto com vocês bem pertinho de mim sempre!", completou a ex-BBB.

Os seguidores desejaram boa sorte na nova fase da professora. "Que tudo", celebrou uma internauta. "Deus te abençoe ricamente em todas as áreas da sua vida", desejou outra. "Oh linda, vá com tudo! Seja feliz", comentou uma seguidora. "Desejo muito sucesso. Que você seja feliz", falou uma fã.

Encontro com fãs

Na última segunda-feira, 9, Jessilane Alves se encontrou com seus fãs. Em seu Instagram, ela publicou um vídeo que começou com ela se arrumando para o passeio e terminou no shopping, sendo abraçada por diversas pessoas.

"Pela primeira vez depois do BBB, eu marquei um encontro com os seguidores no shopping da minha cidade. Pensei que não teria muita gente, mas quando cheguei fiquei surpresa com a quantidade de pessoas que estavam lá para me ver! Nunca imaginei que tantas pessoas gostariam de mim. Gratidão por tudo!", escreveu ela ao compartilhar o registro.

