Ex-autor de novelas da Globo revela história de amor durante trama: 'Infinito'

Em seu perfil do Instagram, grande autor de novelas da Globo revelou história intensa que viveu enquanto escrevia clássico

Grande escritor de novelas da Globo, Aguinaldo Silva (80) usou seu perfil do Instagram para relembrar a época em que escreveu o clássico Pedra sobre Pedra. Apesar de ter celebrado o sucesso da trama, o ex-autor global decidiu revelar ter vivido um grande amor durante o folhetim.

"A flor de Jorge Tadeu, o próprio e suas mulheres. Vocês não imaginam o quanto eu fui feliz ao escrever Pedra sobre Pedra. Ainda mais porque a novela deu 54 pontos de média de audiência, mas não apenas por isso", começou, sobre o sucesso da novela da Globo .

"Enquanto a escrevia eu estava a viver uma louca história de amor, daquele que é infinito enquanto dura até que um dia acaba. O amor se foi, a novela ficou e a vida continua", completou o escritor, que compartilhou uma foto do elenco para escrever o texto.

Sucesso dos anos 1990, Pedra Sobre Pedra contava a história da rivalidade entre as famílias Batista e Pontes, que disputavam o poder em uma cidade. De um lado, Pilar Batista, do outro, Murilo Pontes. Os dois foram apaixonados na adolescência, porém, ela o abandona no altar e muda todo o sentimento.

No elenco, nomes como Fábio Jr., Lima Duarte, Nívea Maria, Humberto Martins, Eduardo Moscovis, Adriana Esteves, Maurício Mattar, Osmar Prado, Elizângela e Renata Sorrah brilharam ao dar vida aos icônicos personagens.

O personagem citado pelo autor em sua publicação, Jorge Tadeu, era interpretado por Fábio Jr. e fez muito sucesso durante a trama. A cena da morte do fotógrafo foi uma das mais marcantes da trama, quando seu corpo apareceu coberto por borboletas, numa imagem montada com efeitos especiais.

Nos comentários da publicação, fãs elogiaram a trama e até pediram uma nova versão. "Eu sempre pedia para a minha mãe para comer a flor do Jorge Tadeu, um dia eu comi, mas ele não apareceu! Um remake seria lindo demais, amava a novela", escreveu uma.

"Revi a pouco esta novela maravilhosa! Quem não se apaixonaria por Jorge Tadeu?", destacou outra. "Aqui em Portugal, foi um tremendo sucesso essa novela. Ninguém esquece até hoje", contou um terceiro. "Essa novela é impecável! Elenco maravilhoso", completou ainda outro.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE AGUINALDO SILVA, EX-AUTOR DA GLOBO: