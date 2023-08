Evidências reforçam teoria de morte por overdose acidental de Angus Cloud de ‘Euphoria’

Uma ligação da mãe ao 911 e a falta de uma carta de despedida reforçou a teoria de que o ator teria morrido de forma acidental

A autópsia de Angus Cloud, que morreu aos 25 anos no último mês, foi finalizada, mas aguarda resultados toxicológicos, segundo o portal TMZ. Após uma investigação, as autoridades de Oakland, cidade em que o ator vivia, não encontraram uma carta de suicídio, o que reforçou a teoria de que o ator de Euphoria teria morrido após uma overdose acidental.

Em uma declaração inicial sobre a morte, a família do astro dizia que ele tinha passado por um momento muito difícil desde que seu pai morreu, o que alimentou teorias de que o ator poderia ter tirado a própria vida.

"Angus era aberto a sua batalha com a saúde mental e esperamos que sua morte possa ser um lembrete para os outros de que não estão sozinhos e não precisam lutar calados", dizia a família em nota.

Ao TMZ, uma fonte próxima disse que Angus tinha pensamentos suicidas desde a morte do pai. Apesar disso, uma suposta ligação da mãe do ator, Lisa Cloud, para o número de emergência norte-americano (911) aumentou as suspeitas de que Angus poderia ter sofrido uma overdose acidental.

"Não sei o que ou se ele colocou algo em seu corpo. Só sei que ele colocou a cabeça na mesa em que trabalhava e adormeceu", disse a mãe do astro durante o seu depoimento. A mãe também negou que o filho tivesse cometido suicídio e garantiu que Angus estava falando sobre seus planos futuros de ajudar a família um dia antes de morrer.

Zendaya posta homenagem para Angus Cloud

Zendaya se despediu de seu colega de cena, Angus Cloud, nesta terça-feira, 01. Os dois atuavam juntos na série de sucesso da HBO, 'Euphoria'. Na trama Angus interpretava Fez, o personagem se destacou por ser um traficante de drogas que se preocupava com a protagonista, Rue, vivida pela atriz.

Em seu Instagram a atriz postou um texto comovente sobre a partida do colega e emocionou os fãs: "Palavras não são suficientes para descrever a beleza infinita que é Angus (Conor). Sou muito grato por ter tido a chance de conhecê-lo nesta vida…”