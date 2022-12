Estenose e fibrilação? Entenda a causa da morte do apresentador Jô Soares

Jô Soares morreu em agosto, aos 84 anos, e não teve causa da morte divulgada na época

A causa da morte do apresentador Jô Soares (1938-2022) foi divulgada nesta quinta-feira, 22, quatro meses após o comunicador morrer, aos 84 anos. Segundo o site Notícias da TV, ele partiu em decorrência de insuficiência renal e cardíaca, estenose aórtica e fibrilação atrial –complicações da obesidade. Entenda a seguir o que cada termo significa .

A estenose aórtica acontece quando há um estreitamento da aorta, o principal vaso sanguíneo do coração. A obstrução bloqueia impede que ele passe do coração para a aorta, assim reduzindo o fluxo de sangue para o corpo e dificultando o funcionamento do coração. Com isso, o coração fica enfraquecido e podem haver dores no peito, fadiga e falta de ar.

Já a fibrilação atrial é uma arritmia cardíaca, que pode ser associada ao Acidente Vascular Cerebral (AVC) e ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Ela ocorre quando os átrios –câmaras superiores do coração– não se contraem em um ritmo síncrono, mas tremem. A frequência acelerada por causar má circulação do sangue e, em alguns casos, não apresenta sintomas. No entanto, pode causar fadiga, falta de ar e palpitações.

A insuficiência renal é uma condição na qual os rins perdem a capacidade de realizar funções básicas. Ela pode ser aguda, quando a perda da função renal é rápida e súbita, ou crônica, quando a perda é lenta, progressiva e irreversível –neste último caso, a doença pode não manifestar sintomas até que os rins estejam em um estado grave.

No caso da insuficiência cardíaca, a condição ocorre quando o coração não bombeia sangue o suficiente para atender às necessidades do corpo, fazendo com que o fluído acumule nas pernas, pulmões e outros tecidos. Os sintomas envolvem falta de ar, fadiga, pernas inchadas e batimentos acelerados.

O artista estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Na época, a família optou por não divulgar a causa da morte nem o local do funeral, que foi restrito a familiares e amigos do apresentador.

Jô deixou toda a sua herança para a ex-mulher e funcionários que o acompanharam durante a vida. O apresentador teve apenas um filho, Rafael Soares, que morreu em 2014, aos 50 anos, em decorrência de um câncer no cérebro.