Saúde de Pelé gera repercussão no mundo do futebol

Aos 82 anos, Pelé segue internado em São Paulo com uma infecção respiratória

O Jogador Pelé, de 82 anos, está internado no Hospital Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde a última terça-feira (29).

Segundo informações divulgadas pela Folha de S. Paulo, na manhã deste sábado, 03, o estado de saúde do craque é bastante delicado, já que ele não responde mais ao tratamento quimioterápico que vinha realizando desde 2021, quando precisou passar por uma operação para retirar um tumor no intestino.

Comovidos com a situação, diversos astros do mundo do futebol se manifestaram na web mandando mensagens positivas em prol da recuperação de Pelé.

O atleta Rodrygo, da seleção brasileira e Mbappé, o principal nome da seleção francesa escreveram no twitter, “orações ao rei”. A conta oficial da Fifa também se manifestou e escreveu: “fique bem logo, Pelé”.

Recentemente, Galvão Bueno interrompeu a transmissão do jogo do Brasil contra Camarões na Copa do Mundo do Catar para falar sobre a saúde do ex-jogador de futebol. “Queria um momento de reflexão e pensamento positivo, seja qual for a sua religião, seu credo ou sua crença”, disse ele, e completou: “Pelé está passando por um momento difícil. Hoje me mandou um recado dizendo que está na fase de ver o que está acontecendo. Estamos todos juntos com ele. Saiu um boletim médico agora dizendo que o quadro é estável”, disse o narrador.

VEJA A REPERCUSSÃO DA SAÚDE DE PELÉ NO MUNDO ESPORTIVO:

É o mundo inteiro desejando melhoras e junto contigo, Rei @Pele! 👑🤍🖤 pic.twitter.com/ozCM4TXzxc — Santos FC (@SantosFC) December 3, 2022

Foto do Dia 📸 - #13



Melhoras, Pelé! 💛💚 pic.twitter.com/1Kh1hK9OiP — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 2, 2022

Força, Rei @Pele! 👑 orando e torcendo pela sua recuperação! 🙏🏾 pic.twitter.com/SrKVSwXtwt — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) December 2, 2022