Atualidades / COPA DO CATAR

Esposa do goleiro Alisson Becker embarca com os filhos para o Catar

Natália Loewe Becker, esposa do goleiro Alisson Becker, viajou com os filhos para acompanhar a seleção no Catar

Natália Loewe Becker, Esposa do goleiro Alisson Becker embarca com os filhos para o Catar - Foto: Reprodução / Instagram