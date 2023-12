Esposa de Zé Neto se pronuncia após acidente grave de carro

Após grave acidente de carro, esposa de Zé Neto, Natália Toscano, fala sobre internação do marido e livramento que ele protagonizou

A esposa do cantor Zé Neto, Natália Toscano, compartilhou um recado em sua rede social após o grave acidente de carro do marido na noite desta terça-feira, 05. A influenciadora comentou sobre a internação dele no hospital e sobre o livramento que protagonizou ao estar vivo depois do episódio.

Com um clique de uma vela, a mulher do sertanejo falou sobre a situação e se mostrou em oração. "Obrigada, Pai, por esse livramento, por me sustentar e cuidar da minha família. Agradeço a todas as orações e mensagens", disse Natália, que é casada com Zé Neto desde 2019.

A influenciadora falou como ele está: "Zé está internado e ficará em observação essa noite. Passou por vários exames no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Teve alguns ferimentos no braço e três costelas fraturadas, mas com a graça do Nosso Senhor Jesus está bem, saudável e consciente".

O cantor sofreu um grave acidente de carro na noite desta terça-feira, 5. Segundo a assessoria de imprensa, o artista estava vindo de seu rancho em Minas Gerais com destino a São José do Rio Preto quando o acidente aconteceu em uma rodovia.

O acidente aconteceu quando ele capotou o carro. "Informamos que o cantor Zé Neto sofreu um acidente na noite dessa terça-feira (05) na saída do seu rancho, em Fronteira/MG. O veículo do cantor capotou após colisão na rodovia. Zé Neto sofreu ferimentos na região do tórax e após primeiro atendimento na cidade de Fronteira, foi encaminhado para o hospital em São José do Rio Preto/SP. Pedimos orações de todos para que tudo continue bem, novas informações serão fornecidas tão logo sejam confirmadas", disseram.

Cristiano dá mais detalhes sobre o acidente

Nos stories do Instagram, Cristiano contou que Zé Neto teve ferimentos leves. Ele está no hospital junto com a esposa do amigo, Natália Toscano, e contou que o sertanejo está com dor. "Estou passando aqui para dar notícias, estou aqui no hospital com o Zé e a esposa dele. Vi ele já e está tudo bem. Nos primeiros atendimentos aqui no pronto-socorro sobre traumas, os exames estão OK. Ele está com muita dor porque o acidente foi um capotamento forte e ele está bem assustado. E agora a gente está aguardando o resultado da tomo de corpo inteiro para tirar todas as dúvidas. Mas, até o momento, crânio e coluna não foi encontrado nada, graças a Deus. Agora é só fazer umas suturas nos machucados e aguardar o resultado dos exames. De primeiro momento, não encontraram nada de grave, nenhum sangramento interno até o momento. está tudo bem e vou mantendo vocês informados. Obrigado pelas orações", disse ele.