Esposa de William Bonner sofre ferimentos após assalto: "Indignação, revolta"

Esposa de William Bonner sofre ferimentos; imagens publicadas são fortes

A fisioterapeuta Natasha Dantas passou por momentos de pânico ao ser vítima de um assalto enquanto praticava exercícios no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (6). Ela é casada com William Bonner, apresentador do Jornal Nacional.

Em um relato nas redes sociais, ela contou que tudo aconteceu muito rápido. Momentos antes, ela inclusive publicou que estava saindo para pedalar com amigos.

"Manhã de quinta, passeio de bike, pra variar. Andar pelo Rildy e encontrar amigos. Que cidade perfeita, né?", disse ela. A profissional nem imaginava o que estava por vir.

Horas depois, ela contou o que aconteceu. "Só que nem tanto assim. O cordão que estava no Story anterior, agora está na mão de um meliante", afirmou ela. Ao tentar puxar o cordão, o bandido acabou cortando o pescoço da fisioterapeuta. Houve sangramento.

Depois, em casa e mais calma, ela agradeceu. "Quantas mensagens! De preocupação e também indignação. Que carinho bom vocês me fizeram hoje. Obrigada!!! Estou bem. Foi um susto, uma revolta e um cordão. E não, não sou culpada por usar um cordão. Fui vítima da violência que, infelizmente, assola o rio e tantas outras cidades", finalizou.

