Esposa de Sorocaba revela se amigos do casal se afastaram após conversão religiosa do cantor

A esposa do cantor Sorocaba, Biah Rodrigues, comentou em suas redes sociais sobre um possível afastamento de amigos após batismo do sertanejo

CARAS Digital Publicado em 27/08/2022, às 11h48

Na última sexta-feira, 26, a esposa do cantor Sorocaba, Biah Rodrigues decidiu responder algumas perguntas dos seus seguidores no Instagram e comentou sobre um possível afastamento de amigos após a conversão religiosa do sertanejo.

“Vocês se afastaram, pararam de receber gente aí por causa da religião ?”, questionou um seguidor de Biah.

Sem hesitar, a influenciadora negou que teria ocorrido um afastamento de amigos depois do batismo de Sorocaba: “Mentira, pelo contrário, estou amando receber eles para ficarem nos ouvindo falar do tanto que Deus tem feito nas nossas vidas. Não é sobre religião, é sobre Jesus”.

A esposa do cantor ainda revelou o último encontro que teve em sua casa. “Hoje recebemos alguns amigos em casa, e os queridos pastores vieram trazer uma palavra maravilhosa para nós. Jantamos em seguida, foi maravilhoso”.

Festinha!

Recentemente, Biah Rodrigues e Sorocaba celebraram o "mêsversário" da filha mais nova Fernanda, que comemorou seu nono mês de vida.

A festa foi com o tema “Chapeuzinho Vermelho” e a pequena posou muito fofa para as fotos em que apareceu fantasiada como a personagem.