Com tema de Chapeuzinho Vermelho, Biah Rodrigues e Sorocaba celebram o mesversário da filha

O casal Biah Rodrigues e Sorocaba preparou uma celebração em casa para comemorar o 9º mesversário da filha, Fernanda

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 15h09

Biah Rodrigues (25) e Sorocaba (41) arrasaram mais uma vez na festinha de mesversário da filha, Fernanda. Para o 9º mês, o casal escolheu a Chapeuzinho Vermelho como tema.

Para a celebração, a caçula da família usou um vestido branco com a capa vermelha e ganhou uma decoração encantadora no quintal de casa.

Nas imagens, o primogênito de Biah e Sorocaba, Theo (2), esbanjou fofura ao dar beijinhos na irmã para os registros.

"Nosso maior presente nesse mesversário, foi os primeiros passos da Nanda, e ela e o Théo estão cada vez mais próximos, é um amor infinito", disse a mamãe coruja.

Thai Lazarini/ CG Comunicação

Thai Lazarini/ CG Comunicação

Thai Lazarini/ CG Comunicação

Thai Lazarini/ CG Comunicação

BIAH RODRIGUES CHORA AO REVELAR IDA DA FILHA AO HOSPITAL

A influenciadora digital Biah Rodrigues, esposa do cantor sertanejo Sorocaba, ficou emocionada e apareceu chorando nos stories do Instagram enquanto contava sobre uma madrugada agitada com a filha caçula, Fernanda. Ela precisou levar a bebê ao hospital durante a madrugada por causa da febre alta e só ficou mais tranquila após fazer vários exames.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!