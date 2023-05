Ana Paula Siebert exibe closet luxuoso na mansão em que vive com o marido, Roberto Justus

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert fez foto no espelho para exibir look do dia e closet milionário impressionou; veja

A influenciadora digital Ana Paula Siebert (35) esbanjou estilo e boa forma no espelho do closet milionário de sua mansão em São Paulo! Na noite da última terça-feira, 02, a esposa do empresário Roberto Justus (67) fez um clique para exibir seu look preto nada básico e além de chamar atenção com sua boa forma, impressionou com o local onde guarda suas roupas.

Todo de vidro e em tons claros, o cômodo que possui um amplo espaço apareceu repleto de itens de grife, enquanto a modelo se destacou em primeiro plano com sua beleza e mostrou ter muito bom gosto ao aparecer de blazer cropped e calça alfaiataria no ambiente.

Vale ressaltar que no início deste ano, a socialite surgiu deslumbrante na beira da piscina de um hotel em Miami, com um conjunto da grife francesa Louis Vuitton, avaliado em aproximadamente R$6650.

Foto: Reprodução/Instagram

Ana Paula Siebert rebate críticas e nega ser sustentada por Roberto Justus

Ana Paula Siebert se revoltou com um seguidor após ser questionada se em algum momento já foi sustentada pelo marido, o empresário Roberto Justus e disparou:"Não nasci rica, mas nasci esperta/inteligente/esforçada o suficiente para construir meu patrimônio", iníciou ela.

"Trabalho desde os 14 anos... e ainda tive a sorte de encontrar um homem que além de ser um companheiro incrível, me abriu muitas portas e me apoia em tudo. Hoje eu não preciso financeiramente do meu marido, quando eu comecei a namorar ele, precisava muito mais", explicou. Vale lembrar que além de trabalhar com a internet, Siebert também é modelo e formada em direito.