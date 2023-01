Ana Paula Siebert elege biquíni grifado de R$6650 e fãs disparam: “Nem parece de verdade!”

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert mostrou toda sua boa forma ao renovar o bronzeado em Miami, nos Estados Unidos

Nada basiquinha! Na última quarta-feira, 11, a socialite Ana Paula Siebert (35) mostrou que está aproveitando em grande estilo as férias ao lado da família em Miami, nos Estados Unidos.

Em um vídeo compartilhado em sua conta no Instagram, a esposa do empresário Roberto Justus (67), mostrou toda a sua beleza ao eleger um biquíni grifado para renovar o bronzeado.

Na beira da piscina do hotel, a loira surgiu deslumbrante com um conjunto da grife francesa Louis Vuitton, avaliado em aproximadamente R$6650, já que a calcinha é vendida no site da marca por R$3100 e o sutiã por R$3550.

Na postagem, a musa recebeu milhares de comentários elogiando sua beleza e boa forma: “Essa mulher parece uma tela de tão linda!”, elogiou uma. “Que biquíni mara!”, afirmou outra. “Nem parece de verdade essa mulher!”, disparou uma terceira.

Ainda na última semana, Ana Paula Siebert decidiu dividir com os fãs alguns registros do seu dia. A influenciadora digital compartilhou uma sequência de fotos em que aparece em um parque aquático se divertindo com a herdeira.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ANA PAULA SIEBERT:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Que coisa linda!

A modelo Ana Paula Siebert encheu seu feed de amor ao compartilhar novas fotos de sua filha com o empresário Roberto Justus.

Nas redes sociais da mamãe, a pequena Vicky, de dois anos, encantou os seguidores ao surgir usando uma fantasia da princesa Anna, de Frozen.

Recentemente, a influenciadora digital se derreteu ao publicar a sequência de fotos da pequena vestida de princesa e usando até uma peruca ruiva de tranças.

"Registrei no feed, não aguentei! Minha “Anna”, pura, alegre… você tem tanto de mim, uma menina forte, corajosa e amável! Te amo, daqui até o infinito…", disse Ana Paula Siebert na legenda da publicação em seu Instagram.