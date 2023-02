Esposa de Roberto Justus compartilha clique inédito em família e web se derrete: "Socorro, que lindos!"

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, compartilha clique em familia e web não poupa elogios; veja

No início desta semana, a esposa do empresário, Roberto Justus (67), a influenciadora digital Ana Paula Siebert (35) postou um clique em família que deixou os seus seguidores completamente encantados.

De volta da temporada de férias, o casal, a filha, Vicky, de apenas 2 anos, e Rafaella Justus (13), fruto do antigo relacionamento do magnata com a apresentadora Ticiane Pinheiro (46), posaram muito felizes em São Paulo.

"Chegamosss São Paulo & Family prontos para ir comemorar o aniversário das pitucas Kiki e Nena!", escreveu Ana Paula na legenda da postagem compartilhada em sua conta no Instagram

Impressionados com a beleza da família, os internautas não pouparam elogios nos comentários. "Socorroooooo, que lindos", disse um. "Com todo respeito, mas, o Roberto está um gato nesta foto!", brincou outro. "Vicky tá mocinha! Que linda!", falou mais um.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ANA PAULA SIEBERT:

PRIMEIRO DIA!

Cheia de orgulho, a mamãe coruja Ana Paula Siebert resolveu dividir com os seguidores a reação da filha, Vicky, após o primeiro dia de aula em uma escola de luxo na cidade de São Paulo.

Nos stories do Instagram, Siebert gravou um vídeo para revelar o que a filha achou de seu primeiro dia de aula. “Eu vim aqui falar pra vocês porque ontem eu disse que estava muito ansiosa de como seria. Eu vou ter que contar! Hoje foi só uma hora e pouco de adaptação. A Vicky não ficou lá. Amanhã eu vou ficar lá também, mas ela já vai fazer todas as atividades, foi só para ela conhecer a turma, a escola... Foi muito legal! Na hora de ir embora, ela não queria ir embora. Quando a gente chegou no carro, ela falou assim para mim: 'Mamãe, amanhã, eu venho e você pode ir embora'. Vocês acreditam nisso? Juro! Eu falei: 'não é possível'”, disse ela.