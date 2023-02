Filha de Roberto Justus choca a mãe com reação após primeiro dia de aula: 'Não é possível'

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert revela o que a filha, Vicky, falou para ela ao entrar no carro após o primeiro dia de aula em escola de elite: 'Vocês acreditam nisso?'

A influenciadora digital Ana Paula Siebert ficou orgulhosa e também surpresa com a reação da filha, Vicky, de 2 anos, fruto do casamento com Roberto Justus, após o primeiro dia de aula em uma escola de luxo na cidade de São Paulo. A menina teve o primeiro contato com a turma da escola e já dispensou a presença da mamãe durante o período de adaptação. “Vocês acreditam nisso? Juro! Eu falei: 'não é possível'”, disse a mamãe coruja .

Nos stories do Instagram, Siebert gravou um vídeo para revelar o que a filha achou de seu primeiro dia de aula. “Eu vim aqui falar pra vocês porque ontem eu disse que estava muito ansiosa de como seria. Eu vou ter que contar! Hoje foi só uma hora e pouco de adaptação. A Vicky não ficou lá. Amanhã eu vou ficar lá também, mas ela já vai fazer todas as atividades, foi só para ela conhecer a turma, a escola... Foi muito legal! Na hora de ir embora, ela não queria ir embora. Quando a gente chegou no carro, ela falou assim para mim: 'Mamãe, amanhã, eu venho e você pode ir embora'. Vocês acreditam nisso? Juro! Eu falei: 'não é possível'”, disse ela.

Então, Ana Paula repetiu o que ouviu da filha. “'Mamãe, eu vou ficar aqui fazendo as minhas brincadeiras e você pode ir embora'. Tá bom, está respondido que a minha ansiedade passou, porque eu acho que vai ser bem mais tranquilo do que eu imaginei”, declarou.

Vale lembrar que Roberto Justus tem cinco filhos: Ricardo Justus, Fabiana Justus, Luiza Justus, Rafaella Justus e Vicky Justus.

Roberto Justus será avô novamente

O empresário Roberto Justus vai ser avô novamente! Fabiana Justus, que é filha dele, anunciou que está grávida mais uma vez. Ela contou que está grávida do seu terceiro filho, fruto do casamento com Bruno D'Ancona.

Os dois já são pais das gêmeas Sienna e Chiara, de 3 anos. A revelação da nova gestação de Fabiana Justus foi feita por meio de um vídeo nas redes sociais.