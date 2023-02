É pra quem pode! Filha de Roberto Justus começa a frequentar escola de luxo: "Ansiosa"

Filha de Roberto Justus de apenas 2 aninhos começa a ir para a escola em SP; veja fotos

A modelo Ana Paula Siebert revelou nesta segunda-feira (13) que a filha, Vicky Justus, começou a frequentar uma escola de luxo em São Paulo. Aos 2 aninhos, ela foi pela primeira vez ao local e se adaptou bem à nova rotina.

No primeiro dia, até o papai Roberto Justus fez questão de deixá-la no local. Após o primeiro dia, ela apareceu nas redes sociais para contar que ficou ansiosa.

"Já em casa, após a escolinha, eu vim aqui falar para vocês, porque como ontem eu falei eu estava muito ansiosa para como seria, e agora eu vim aqui contar. Nós fomos hoje, e na verdade foi só uma hora e pouco de adaptação, a Vicky não ficou lá", afirmou.

Como ela ainda é muito pequenininha, o espaço está promovendo um período de adaptação. "Já amanhã, eu vou ficar lá também, mas ela vai fazer quase todas as atividades. Hoje foi só para ela conhecer a turma, para ela conhecer a escola, foi muito legal, na hora de ir embora ela não queria ir embora, e aí quando chegamos no carro ela falou assim para mim: 'Mamãe, amanhã eu venho e você pode ir embora'. Vocês acreditam?", questionou ela.

Veja:

Ana Paula Siebert repete look da gravidez e surpreende web

Ana Paula Siebert utilizou as redes sociais recentemente para resgatar um clique pra lá de especial. Na postagem compartilhada em sua conta no Instagram, a modelo surge em uma praia de Miami, nos Estados Unidos, na companhia da filha Vicky, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Justus.

A influenciadora roubou a cena ao posar com a pequena nos braços, porém o que chamou a atenção foram os looks de mãe e filha combinando, com estampa de moranguinhos, a loira fez questão de relembrar um registro usando a mesma peça quando estava grávida da herdeira.