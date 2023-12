Esposa de Renato Cariani se pronuncia pela primeira vez: "Tantas mentiras"

Esposa de Renato Cariani se pronuncia pela primeira vez; influenciador fitness é investigado pela Polícia Federal após supostos crimes

Esposa do influenciador fitness Renato Cariani, a nutricionista Tatiane Martines desabafou nas redes sociais nesta quarta-feira, 13. Sem citar diretamente as investigações envolvendo o marido, ela reclamou das críticas que tem recebido.

Ela, que também é influenciadora fitness, disse que a filha estava doente, precisou ser medicada e que ela está sofrendo com transtorno de ansiedade. A nutricionista disse que toma remédios para controlar os episódios.

"Eu não vou mentir, que às vezes, nesse decorrer de tempo que você vem, mostra sua família, seus filhos, seu relacionamento… tem vezes que você fala em desistir, são tantas pessoas ruins, mentiras ouvidas, lidas. Essa não foi a primeira vez", declarou ela.

Abalada, a influenciadora seguiu criticando os comentários. "A vida é assim, não é fácil dividir a vida com vocês. Mas tem muita gente boa, gente que pega fila pra ver o Renato (…) é por isso que Deus não coloca a gente num lugar em que a gente não deveria estar", afirmou ela.

Ao final, Tatiane Martines reiterou que está se mantendo firme. "Eu sou uma pessoa ansiosa, tomo remédio, isso não é novidade para vocês. Às vezes é difícil", lamentou ela que prometeu responder dúvidas dos fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tatiane Martines (@taticariani_)

Renato Cariani também se pronunciou

Em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, Cariani quebrou o silêncio para dar a sua versão dos fatos: “Pessoal, estou vindo aqui pra poder me esclarecer pra vocês, afinal de contas tá rodando tantas notícias por aí, tantas mensagens e eu preciso dividir com vocês o que realmente aconteceu”, ele iniciou.

O fisiculturista contou que ainda não acessou o processo: “Pela manhã eu fui surpreendido com cumprimento de mandado de busca e apreensão da polícia na minha casa aonde fui informado que não só a minha empresa, mas várias empresas estão sendo investigadas em um processo que eu não sei, porque ele corre em segredo de Justiça”, justificou.