Renato Cariani rompe o silêncio após ser alvo de investigação: ‘Empresa linda’

Influenciador fitness Renato Cariani se pronuncia após ser alvo de operação por suposto envolvimento de uma de suas empresas com tráfico

Na manhã desta terça-feira, 12, o influenciador fitness Renato Cariani foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suposto envolvimento de uma de suas empresas com tráfico de drogas. Através de suas redes sociais, ele dividiu com seus mais de sete milhões de seguidores que foi pego de surpresa com a investigação.

Em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, Cariani quebrou o silêncio para dar a sua versão dos fatos: “Pessoal, estou vindo aqui pra poder me esclarecer pra vocês, afinal de contas tá rodando tantas notícias por aí, tantas mensagens e eu preciso dividir com vocês o que realmente aconteceu”, ele iniciou.

O fisiculturista contou que ainda não acessou o processo: “Pela manhã eu fui surpreendido com cumprimento de mandado de busca e apreensão da polícia na minha casa aonde fui informado que não só a minha empresa, mas várias empresas estão sendo investigadas em um processo que eu não sei, porque ele corre em segredo de Justiça”, justificou.

“Meus advogados vão dar entrada pedindo para ver esse processo e aí sim eu vou entender o que consta nessa investigação”, disse Cariani, que é sócio de uma das empresas investigadas por suposto desvio de um produto químico usado na produção de crack: “Eu sofri busca e apreensão porque eu sou um dos sócios”, ele explicou.

“Uma das empresas que sou sócio, que é a empresa que está sofrendo investigação, foi fundada em 1981, tem mais de 40 anos de história, é uma empresa linda. A minha sócia com 71 anos de idade ainda é a grande administradora e gestora da empresa”, disse o atleta, que afirmou que sua sociedade ‘trabalha totalmente regulada’.

“Para mim, para minha sócia, para todas as pessoas foi uma surpresa como foi para você também”, disse Cariani, que finalizou o vídeo agradecendo as mensagens de apoio que recebeu de seus seguidores em meio a investigação: “Logo que eu tiver acesso eu divido com vocês o que foi”, concluiu o influenciador, que fechou os comentários da publicação.

Quem é Renato Cariani?

Renato Cariani é considerado um dos maiores influenciadores do segmento fitness. Só no Instagram, ele é acompanhado por mais de 7,3 milhões de seguidores. No Youtube, os números também são enormes: ele é acompanhado por 6,3 milhões de inscritos, já no Tik Tok, é seguido por mais de 1 milhão de pessoas.

Além do trabalho nas redes sociais, Cariani também atua como professor de química, educação física, atleta profissional e empresário no ramo da indústria química. Em seu perfil no Instagram, o influenciador tem publicações ao lado de diversos famosos e já até chegou a perder seguidores por conta de uma polêmica; saiba mais sobre Renato Cariani.