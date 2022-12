Esposa de jogador da Argentina acha vidro em bebida e precisa ser hospitalizada

Esposa do atacante Lautaro Martínez, da Argentina, Agustina Gandolfo, passou por um susto em seus últimos dias no Catar

A modelo argentina Agustina Gandolfo (26) passou por um susto e tanto em seus últimos dias de estadia no Catar. Acompanhando seu marido, o atacante da Seleção Argentina Lautaro Martínez (25), que disputará a final da Copa do Mundo 2022, a modelo precisou ser hospitalizada após susto em balada em Doha.

De acordo com o jornal Daily Star, a modelo estava aproveitando uma balada na capital do país asiático, junto de uma amiga e da irmã, quando perceberam que tinha vidro nas bebidas que estavam consumindo no lugar.

Após avisarem a segurança da balada sobre o problema que enfrentaram, as três foram a um dos hospitais da cidade de Doha e passaram por alguns exames médicos para verificarem que estava tudo bem. Depois, ainda foram comunicar o ocorrido à embaixada argentina local.

O atacante Lautaro Martínez é jogador da Inter de Milão, da Itália. Ele está no Catar acompanhando a Argentina, que no próximo domingo irá disputar a finalíssima da Copa do Mundo 2022 contra a França, de Kylian Mbappé. Lautaro e Agustina estão juntos desde 2018 e têm uma filha, Nina, que tem quase dois anos.

Esposa de Lionel Messi vibra com vitória da Argentina na semifinal da Copa do Mundo

A modelo e nutricionista argentina Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, também celebrou muito com a vitória dos argentinos, ostentando alegria e simpatia ao aparece ao lado de seus três filhos, Thiago, Mateo e Ciro, comemorando a classificação do papai para a final da Copa do Mundo no Catar. “Não tenho como explicar, porque não vai entender! Vamos, Argentina! Vamos, Lionel Messi!”, disse ela na legenda. O time do marido conquistou a vaga na grande final do mundial nesta terça-feira, 13, ao vencer o jogo contra a Croácia. Direto do estádio, Antonela apareceu sorridente ao posar com os filhos.