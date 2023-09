Esposa de Faustão presta homenagem para Norton Nascimento: “Deixou saudade”

Luciana Cardoso compartilha relato da viúva de Norton Nascimento após transplante de Faustão; ator também recebeu doação de coração

Desde que Faustão entrou na lista de espera por um novo coração, sua esposa tem compartilhado histórias em suas redes sociais para incentivar a doação de órgãos. Nesta quinta-feira, 31, Luciana Cardoso emocionou ao publicar um testemunho da viúva do ator Norton Nascimento, que também passou por um transplante cardíaco.

Através de seu perfil pessoal no Instagram, Luciana convidou Kely Nascimento para contar a história do artista, que estrelou diversas novelas na Globo. Para quem não se lembra, Norton recebeu um transplante de coração após uma espera angustiante em 2003, mas acabou partindo em 2007, vítima de uma hepatite C.

Em um vídeo enviado para Luciana, Kely resgatou a história do marido e celebrou o recente incentivo a doação por conta do apresentador: “É tão poético falar de coração... Me alegro mais ainda, por saber, que através de uma doação que aconteceu na sua vida, o número de doadores aumentou, a lista de espera andou”, iniciou.

“É muito bom saber que pessoas conhecidas como o Faustão, além de serem abençoados, terem conseguido pela urgência, ainda tenham ajudado tanta gente. Que Deus te abençoe com vida em abundância e que teu coração bata por muitos e muitos anos”, Kely finalizou sua declaração com uma mensagem para o apresentador.

Na legenda da publicação, Luciana agradeceu o relato: “Norton Nascimento deixou saudade. Kely, seu amor da vida trouxe seu lindo depoimento e sua história de vida. Norton pode encontrar a família do seu doador e Kely compartilhou também esse momento de afeto e agradecimento. Obrigada linda, por suas palavras”, ela finalizou.

Assim como Norton, Faustão recebeu um novo coração após passar sete dias na lista de espera pelo órgão. Mesmo após a realização do transplante, Luciana segue compartilhando histórias em seu perfil no Instagram e em uma conta criada especialmente para para incentivar a doação, a página ‘Faustão do meu coração’.

Faustão agradece ao pai do doador do coração que salvou sua vida:

Em sua primeira declaração após receber o transplante, Faustão mostrou gratidão ao pai do doador de coração que salvou sua vida. Mesmo com a identidade ainda mantida em sigilo pelos protocolos médicos, o apresentador disse que não tem como agradecer a "generosidade" da decisão.

Como foi o transplante de Norton Nascimento?

Há vinte anos, o ator Norton Nascimento comoveu o Brasil ao expor publicamente o drama que vivia. No auge da carreira, ele revelou que precisava receber um coração novo em um transplante. O drama é semelhante ao que Faustão vive agora em 2023.

Em dezembro daquele ano, o ator foi internado e passou por uma cirurgia delicada para a correção de um aneurisma. Os médicos chegaram a afirmar que seu estado era considerado "gravíssimo"

Norton Nascimento recebeu o coração do médico RicardoVeiga, que sofreu um acidente quando seguia para Angra dos Reis, para dar plantão. A família autorizou a doação do coração, fígado, pâncreas, rins e pulmão. Um dos órgãos acabou transplantado no ator.

Na época, o coração viajou em um jatinho cedido pela Globo, que apoiou o ator durante todo o processo. Antes de receber o coração, o ator ficou tão mal que quase não conseguia reagir a estímulos. Ele passou 15 dias na UTI se recuperando do procedimento.

Norton Nascimento morreu em 2017 após uma grave infecção nos pulmões causar uma parada cardiorrespiratória. O galã tinha apenas 45 anos e estava em plena atividade quando partiu.