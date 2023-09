O que aconteceu com Norton Nascimento? Ator morreu aos 45 anos; relembre história

Norton Nascimento recebeu homenagem de Luciana Cardoso, esposa de Faustão

Nesta quinta-feira, 31, Luciana Cardoso, esposa de Faustão, comoveu a web ao compartilhar um relato da viúva do atorNorton Nascimento. Contratado pela Globo, o artista morreu em 2007 aos 45 anos devido a falência cardíaca por quadro infeccioso pulmonar, anos após passar pela cirurgia de transplante de coração.

Nascido em Belém, no Pará, Norton Nascimento foi submetido a um transplante de coração em dezembro de 2003, para correção de um aneurisma da aorta, um problema congênito. O artista permanceceu 53 dias internado.

Na época, o ator teve dificuldade para encontrar um doador compatível devido ao seu porte e tipo sanguíneo. Por fim, Norton Nascimento recebeu o coração de Ricardo Veiga, médico que sofreu um acidente enquanto seguia para Angra dos Reis, para trabalhar em seu plantão.

Leia também:Coração de Norton Nascimento chegou em jatinho da Globo para transplante

O profissional doou, além do coração, fígado, pâncreas, rins e pulmão. O órgão que o ator recebeu foi transportado por um jatinho cedido pela Globo. Após o procedimento, Nascimento ficou internado durante 15 dias para recuperação.

Anos depois, em 2007, o artista sofreu uma parada cardíaca e foi internado no hospital Beneficência Portuguesa. Ele estava no SBT quando se sentiu mal e foi levado ao hospital em São Paulo. O ator era casado com Kely Cândia e tinha três filhos.

Entre seus trabalhos estão As filhas da mãe (2001), A próxima vítima (1995), Fera ferida (1993), De corpo e alma (1992) e o filme Carlota Joaquina - Princesa do Brasil (1995). Seu último trabalho foi Maria Esperança, exibido pelo SBT no ano de 2007.

Após realizar o transplante de coração, Norton Nascimento se dedicou a atividades em prol de entidades assistenciais, se converteu à igreja evangélica Renascer em Cristo e abandonou o álcool e cigarro. Em 2004, ele participou de uma campanha do governo federal que incentivava a doação de órgãos.

CONFIRA A HOMENAGEM DE LUCIANA CARDOSO, ESPOSA DE FAUSTÃO: