Faustão agradece ao pai do doador do coração que salvou sua vida: "Bênção"

Faustão agradece ao pai do doador do coração que salvou sua vida; ele se pronunciou nesta quinta-feira, 31

O apresentador Faustão mostrou gratidão ao pai do doador do coração que salvou sua vida. Mesmo com a identidade ainda mantida em sigilo pelos protocolos médicos, o apresentador disse que não tem como agradecer a "generosidade" da decisão.

“Quero muito agradecer ao doador, na pessoa do pai dele. A sua imensa generosidade de permitir que eu continuasse vivendo”, declarou ele em entrevista ao colunista Flávio Ricco, do R7.

E completou: “Não tenho como agradecer a esse pai, à viúva e ao irmão desse moço, que eu sei era um atleta. Transportar para outra pessoa o direito de continuar a viver é muito mais que uma generosidade. Foi uma bênção que Deus me deu”.

Mais cedo, Fausto Silva deu outra declaração. "Sinto como se o meu coração batesse ainda mais forte, é uma sensação única. Tiveram que tirar um monte de entulho de dentro de mim, e colocaram um coração novo, de um garotão de 35 anos. É algo que me faz sentir muito vivo" , declarou ele ao colunista Lucas Pasin, de 'Splash'.

APRESENTADOR ESTÁ BEM

Nesta terça-feira, 29, um novo boletim médico foi divulgado e informações positivas animaram os fãs do artista. Ele foi extubado e está respirando sozinho. Consciente, Faustão também está conversando. "Após transplante de coração realizado no último domingo (27/08), no Hospital Israelita Albert Einstein, Fausto Silva foi extubado hoje pela manhã e respira sem auxílio de aparelhos. O paciente está consciente, conversa normalmente e apresenta boa função do coração. Permanece na Unidade de Terapia Intensiva", disse a mensagem.

Ontem, o cardiologista de Faustão também animou os fãs ao revelar detalhes do quadro clínico do apresentador. "Ele está bem, evoluindo dentro do esperado, com o coração funcionando bem, consciente. Já quer sair andando", falou o cardiologista sobre o paciente.