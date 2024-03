Esposa de ator que estava desaparecido há um mês comove com despedida

Esposa de Edson Caldas Barbosa se despede após o trágico desfecho do desaparecimento de ator da Record, encontrado morto no RJ

Na última quinta-feira, 29, o ator Edson Caldas Barboza, conhecido por seu papel na novela 'Gênesis' da Record TV, foi encontrado morto no Rio de Janeiro após passar cerca de um mês desaparecido. Agora, sua esposa, Jennyfer Vieira Paulino, comoveu os seguidores ao se despedir e prestar uma homenagem póstuma ao marido nas redes sociais.

Jennyfer, que estava acompanhando as investigações sobre o paradeiro do marido e frequentemente usava sua conta para pedir mais informações, lamentou profundamente a partida do ator. A jovem ainda comoveu ao revelar sua determinação em seguir em frente para dar o melhor aos dois filhos que Edson deixou após sua triste partida.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a esposa do ator compartilhou um vídeo repleto de fotos de momentos especiais dos dois ao lado dos herdeiros e usou uma das músicas que ele mais gostava em vida para se despedir. Na legenda, ela deixou uma mensagem emocionante ao marido: "Pra sempre vai ser eu, você e eles. Te amarei eternamente!”, iniciou.

“Vai com Deus descansar, eu vou fazer tudo por eles sempre”, Jennyfer concluiu sua despedida. Nos comentários, ela recebeu muitas mensagens de apoio dos seguidores, que estavam acompanhando o perfil em busca de um desfecho. Infelizmente, segundo o portal G1, a polícia encontrou um corpo, com características semelhantes às do ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jennyffer Vieira Paulino (@jennyffervieira)

Devido ao avançado estado de decomposição do corpo, a família foi chamada para realizar o exame de DNA. Ainda segundo a publicação do jornal, as investigações indicam que dois homens atraíram Edson para um encontro sexual em Engenheiro Pedreira, também na Baixada. No local, ele foi roubado e obrigado a realizar transferências bancárias, antes de ser morto.

Polícia prendeu suspeitos após corpo de ator ser encontrado:

Ainda na última quinta-feira, 29, policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, prenderam dois homens acusados de latrocínio - roubo seguido de morte - contra o ator Edson Caldas Barbosa. Ele estava desaparecido desde o início do mês, quando foi visto entrando em seu carro com um homem desconhecido.

Segundo a polícia, um dos presos confessou envolvimento no latrocínio de Edson, além disso, também revelou ter participado em pelo menos três outros crimes idênticos. As investigações mostram que os criminosos utilizavam um site de troca de casais para atrair as vítimas, que eram rendidas e obrigadas a realizar transferências bancárias, antes de serem mortas.

Edson Barbosa, que ganhou destaque nas telinhas por sua participação no novela biblíca da Record TV, Gênesis, onde interpretou um dos soldados da guerra, teria sido uma das vítimas dos suspeitos. O ator deixa sua esposa e dois filhos. Em entrevista ao Fala Brasil, Jennyfer chegou a comentar sobre o estado dos pequenos quando souberam do desaparecimento do pai.