Ator da Record desaparece após entrar em carro com homem desconhecido

Ator da novela 'Gênesis' da Record desaparece após ser visto entrando em carro com um homem desconhecido; entenda o caso

O ator Edson Caldas Barboza, que ganhou destaque por atuar na novela 'Gênesis', da Record, está desaparecido desde a última sexta-feira, 02. O artista, que estava trabalhando como entregador de aplicativo recentemente, foi visto pela última vez entrando em seu carro na companhia de um homem desconhecido no Rio de Janeiro.

De acordo com informações divulgadas pelo programa da própria emissora, o 'Balanço Geral', Edson estava trabalhando em uma entrega quando entrou em seu veículo ao lado de um homem, cuja identidade ainda não foi revelada. Mas, desde então, ele não foi mais visto, e o mistério em torno do seu paradeiro tem gerado grande preocupação entre familiares e amigos.

Assim que notaram o desaparecimento do artista, eles iniciaram sua busca. Parentes foram até o bar onde ele estava foi visto pela última vez, e testemunhas relataram que não presenciaram nenhuma atividade suspeita entre o homem que estava com o ator, como discussões ou possíveis atritos, ainda segundo o jornal da Record.

Conforme informações do Balanço Geral, as autoridades estão empenhadas na investigação em busca de respostas sobre Edson. O celular do artista chegou a ser rastreado e foi localizado pela última vez a 50 quilômetros do estabelecimento onde ele saiu para realizar uma entrega. Além disso, o pedido também teria sido cancelado pelo aplicativo.

Por fim, o programa revelou que a polícia segue na busca. Imagens de câmeras de segurança nas proximidades devem ser analisadas nos próximos dias para tentar encontrar informações sobre o paradeiro do ator, que é casado e tem dois filhos. Em suas redes sociais, a esposa do artista chegou a divulgar um apelo sobre o desaparecimento.

“Venho mais uma vez pedir ajuda de todos que puderem compartilhar. Hoje faz 4 dias que não temos nenhuma notícia, já fizemos tudo que podíamos fazer até agora. Me ajudem por favor o nome dele é Edson Barbosa. Só queremos que esse pesadelo acabe logo!”, diz a mensagem compartilhada no perfil da esposa do ator.

Quem era Edson Barboza?

Em seu perfil no Instagram, Edson Barboza costumava compartilhar detalhes de sua rotina como ator e também como entregador de aplicativo. Na biografia de sua conta, que tem cerca de 6 mil seguidores, ele fazia questão de ressaltar, com muito orgulho, que possuía o registro necessário para exercer o ofício tanto nos palcos quanto nas telinhas.

Inclusive, foi sua participação na novela Gênesis, onde interpretou um dos soldados de guerra, que rendeu destaque no meio do entretenimneto. Na rede social, o ator acumulava registros nos bastidores da gravação da trama, além de dividir cliques de sua vida pessoal, como passeios e datas especiais ao lado da esposa e dos dois filhos.

