Corpo de ator desaparecido é encontrado, e polícia prende suspeitos

Nesta quinta-feira, 29, os dois homens acusados pela morte do ator desaparecido, Edson Caldas Barbosa, foram presos no Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira, 29, policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, prenderam dois homens acusados de latrocínio - roubo seguido de morte - contra o ator Edson Caldas Barbosa. Ele estava desaparecido desde o início do mês.

Segundo o portal G1, a polícia encontrou um corpo, com características semelhantes as do ex-ator da Record TV, em Seropédica, na Baixada Fluminense. Como o corpo está em avançado estado de decomposição, a família foi chamada para realizar o exame de DNA.

Ainda segundo a publicação, as investigações apontam que Jairo Inácio Correia e Renan Calixto de Lima atraíram Edson para um encontro sexual em Engenheiro Pedreira, também na Baixada. No local, ele foi roubado e obrigado a realizar transferências bancárias para a conta de um dos criminosos.

Depois, o ator foi amarrado e colocado na mala de seu próprio carro e levado para um matagal próximo ao Rio Guandu, em Seropédica, e segundo a polícia, foi executado no local. Os dois homens fugiram levando o veículo, que foi encontrado com marcas de tiro e sangue em Queimados, município vizinho.

A confissão do crime

Segundo a polícia, um dos presos confessou envolvimento no latrocínio de Edson, além disso, também revelou ter participado em pelo menos três outros crimes idênticos.

As investigações mostra que os criminosos utilizavam um site de troca de casais para atrair as vítimas, que eram rendidas e obrigadas a realizar transferências bancárias. Depois, elas eram amordaçadas, espancadas e mortas.

A arma utilizada no homicídio de Edson foi apreendida. Agora, a Polícia Civil busca um terceiro suspeito, que já foi identificado. Os agentes também buscam informações sobre a identidade de mulheres envolvidas no esquema.