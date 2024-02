Ator da Record TV está desaparecido há 7 dias e esposa diz: ‘Desesperados'

Ator de novela bíblica da Record TV, Edson Caldas Barboza desapareceu há uma semana e a esposa dele comove com desabafo na web

A família do ator Edson Caldas Barboza, que atuou em Gênesis, da Record TV, está desesperada em busca de informações do paradeiro dele. O artista desapareceu no dia 2 de fevereiro e não foi mais visto. Agora, a esposa dele, Jennyffer Vieira, fez um desabafo nas redes sociais sobre o sumiço do marido.

"Ei, vem para casa. Estamos desesperados com a sua ausência! Se você soubesse como o nosso príncipe e a princesinha estão... Está doendo demais vê-los assim. Seu pai está tão para baixo, sua mãe está nervosa, mas tentando manter a calma. Poxa, Deus, tenha misericórdia dessa dor. Edson, que dor insuportável, que sensação de desespero", disse ela, segundo o site UOL.

E completou: "Eu nunca pensei em estar escrevendo nada disso para você. Amor, você é o alicerce da nossa família, sempre te disse isso. Então, vem para casa. Precisamos de você. Vem amor, pelo amor de Deus. Não me deixe assim sem notícias. Você sabe que te ligo de 5 em 5 minutos, e te ligar e você não atender me deixa mais desesperada ainda. Os dias estão se passando e essa dor só vai aumentando. Senhor, tenha misericórdia".

O rapaz desapareceu na Zona Norte do Rio de Janeiro na sexta-feira, 6, quando foi visto entrando em um carro de um homem desconhecido. Logo depois, ele mandou uma mensagem para a esposa dizendo que foi fazer uma entrega, mas não voltou mais. O caso já foi registrado na polícia, que está em busca de informações sobre o paradeiro dele.

Quem é Edson Barboza?

Em seu perfil no Instagram, Edson Barboza costumava compartilhar detalhes de sua rotina como ator e também como entregador de aplicativo. Na biografia de sua conta, que tem cerca de 6 mil seguidores, ele fazia questão de ressaltar, com muito orgulho, que possuía o registro necessário para exercer o ofício tanto nos palcos quanto nas telinhas.

Inclusive, foi sua participação na novela Gênesis, onde interpretou um dos soldados de guerra, que rendeu destaque no meio do entretenimneto. Na rede social, o ator acumulava registros nos bastidores da gravação da trama, além de dividir cliques de sua vida pessoal, como passeios e datas especiais ao lado da esposa e dos dois filhos.