Carro de ator desaparecido é encontrado com sangue

O ator Edson Caldas Barboza está desaparecido há uma semana e o carro dele acaba de ser encontrado pela polícia. Saiba qual é a condição do veículo

O ator Edson Caldas Barboza, que atuou em novela bíblica da Record TV, está desaparecido há uma semana e uma nova pista sobre o paradeiro dele foi descoberta pela polícia. De acordo com o site G1, os investigadores localizaram o carro dele em Queimados, na Baixada Fluminense.

O veículo foi encontrado com marcas de tiros e vestígios de sangue. Agora, o veículo passa por perícia em busca de mais pistas.

A esposa de Edson, Jennyffer, contou que o marido estava trabalhando como entregador quando desapareceu. A última vez que ele foi visto aconteceu quando pessoas viram quando ele entrou em um carro com um homem desconhecido.

O caso do sumiço dele segue em investigação na polícia do Rio de Janeiro.

Esposa de Edson Caldas Barboza fez desabafo

A família do ator Edson Caldas Barboza, que atuou em Gênesis, da Record TV, está desesperada em busca de informações do paradeiro dele. O artista desapareceu no dia 2 de fevereiro e não foi mais visto. Agora, a esposa dele, Jennyffer Vieira, fez um desabafo nas redes sociais sobre o sumiço do marido.

"Ei, vem para casa. Estamos desesperados com a sua ausência! Se você soubesse como o nosso príncipe e a princesinha estão... Está doendo demais vê-los assim. Seu pai está tão para baixo, sua mãe está nervosa, mas tentando manter a calma. Poxa, Deus, tenha misericórdia dessa dor. Edson, que dor insuportável, que sensação de desespero", disse ela, segundo o site UOL.

E completou: "Eu nunca pensei em estar escrevendo nada disso para você. Amor, você é o alicerce da nossa família, sempre te disse isso. Então, vem para casa. Precisamos de você. Vem amor, pelo amor de Deus. Não me deixe assim sem notícias. Você sabe que te ligo de 5 em 5 minutos, e te ligar e você não atender me deixa mais desesperada ainda. Os dias estão se passando e essa dor só vai aumentando. Senhor, tenha misericórdia".