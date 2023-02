Espetáculo! Gabriela Versiani é flagrada de biquíni fio-dental em cliques indiscretos

Ex de Kevinho e Gabriel Medina, Gabriela Versiani é flagrada de biquíni

Dona de um corpo perfeito, a musa Gabriela Versiani deixou os fãs impressionados nesta quarta-feira, 1, ao ser flagrada se refrescando em um banho de mar.

Em um dia de forte calor, a musa foi à praia na Barra Da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para renovar o bronzeado. Ela apostou em um biquíni fininho na cor rosa.

Influenciadora com mais de 4 milhões de seguidores, Gabriela Versiani é ex-namorada do cantor Kevinho. Recentemente, ela também foi escolhida para trocar beijos quentes com Ludmilla no novo clipe da cantora.

A musa ficou com o funkeiro por dois anos. Os dois terminaram o relacionamento em fevereiro de 2022. Na época, o dono do hit Terremoto se declarou com carinho a então ex-namorada.

"Vivemos momentos incríveis que jamais esquecerei ao longo desses mais de 2 anos juntos, nosso ciclo chega ao fim porém o respeito e o carinho por ela vai ser eterno no meu coração! Desejo tudo de melhor na vida dela hoje e sempre, ela é uma mulher incrível e sou muito grato por tudo que vivemos".

Veja: