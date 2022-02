Namoro de Kevinho e Gabriela Versiani chega ao fim e fãs dizem que vão sentir saudades do casal

O casal anunciou o término por meio dos stories, e os fãs do cantor foram deixaram comentários de apoio nos posts antigos de Kevinho

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 19h36

Nesta terça-feira, 15, Kevinho (23) e Gabriela Verisani (22) anunciaram o fim do namoro de 2 anos!

Por meio de stories no seu Instagram, o cantor revelou que o seu relacionamento com a modelo chegou ao fim. "Em respeito a todos os fãs do casal e a todo esse tempo que vivi ao lado da Gabriela eu venho anunciar o fim do nosso relacionamento!", escreveu o cantor no começo do texto publicado.

O dono do hit Terremoto continuou: "Vivemos momentos incríveis que jamais esquecerei ao longo desses mais de 2 anos juntos, nosso ciclo chega ao fim porém o respeito e o carinho por ela vai ser eterno no meu coração! Desejo tudo de melhor na vida dela hoje e sempre, ela é uma mulher incrível e sou muito grato por tudo que vivemos".

Os fãs do casal foram a posts antigos de Kevinho e comentaram que irão sentir saudades do casal! Em um post do cantor em que o casal aparecia na Farofa da Gkay uma seguidora comentou: "Vou sentir saudades de vocês dois juntos". Outra fã escreveu: "Saudades de ver os dois juntos".

Veja o story de Kevinho anunciando o término com Gabriela Versiani!

Reprodução: Instagram

Confira aqui o post de Kevinho e Gabriela na Farofa da GKay!