Especialista faz alerta a tratamento espiritual de Anitta: ‘Desequilibrar áreas importantes’

Após doença, Anitta recorreu ao Kundalini; terapeuta Mariana Tortella revela o que pode acarretar se o tratamento for feito por profissional inabilitado

Após ficar internada com grave doença no final de 2022, quando estava no topo das paradas mundiais com a música Envolver, Anitta (31) precisou recorrer ao Kundalini, uma espécie de tratamento espiritual que mexe com as energias divinas que todos nós possuímos, e está localizada no chakra básico. O tema voltou a repercutir nas redes sociais nesta segunda-feira, 13. Em conversa com a CARAS Brasil, a terapeuta holística Mariana Tortella, especialista em chakras e radiestesia, faz uma alerta: “Desequilibrar áreas importantes”.

“Quando a gente equilibra os nossos chakras com um profissional que não entende exatamente o que está fazendo ou dá essa nossa energia adormecida, da Kundalini, na mão de um profissional que não é capacitado, ele pode ativar de forma incorreta tanto a Kundalini quanto equilibrar de forma incorreta os chakras, sem conseguir necessariamente equilibrá-la. Às vezes, a pessoa só dá uma ativada ou até desequilibra mais do que estava, por não saber mexer com aquilo, e desequilibrar áreas importantes, ficando mais estressada, mais irritada, com mais bloqueios, pode ficar com pior controle emocional, falta de clareza, menos libido, menos energia. Então, a gente tem que dar a nossa energia realmente na mão de alguém que sabe o que está fazendo”, afirma.

Mariana deixa claro que a relação da Kundalini com a libido não é a sua especialidade, e sim de uma outra, que é o Tantra. “Mas a relação é mais ou menos essa. A gente tem um chakra que é o chakra sexual ou o chakra sacro, que é o chakra da libido. Além de ser o chakra dos relacionamentos, da criatividade, da energia, ele é o chakra da libido. Existem vários relatos de pessoas que ativando o chakra sacro e ativando a Kundalini, voltaram a ter libido, voltaram a ter orgasmo ou prazer sexual”, diz.

“Também tem pessoas que têm uma libido excessiva, pessoas que são viciadas em sexo, por exemplo. Que procuram o Tantra, procuram a terapia para conseguir reequilibrar essa energia, para reequilibrar a libido. Então, ativar a Kundalini é semelhante a recuperar a libido. Ela tem essa capacidade, porque ela passa ativando o chakra sacro, e o chakra sacro é o chakra da libido”, continua a terapeuta.

O QUE É A KUNDALINI?

A Kundalini é indicado para pessoas que queiram se conhecer mais profundamente e expandir sua consciência. “É uma energia que fica adormecida bem na base da nossa coluna, lá no nosso chakra básico. A gente tem milhares de chakras, mas a gente tem sete principais. Cada chakra desses, representa uma fase da vida, um degrau na nossa evolução", diz.

"E a Kundalini é uma energia adormecida bem no chakra básico, que é o primeiro degrau da evolução. As pessoas que vão evoluindo, equilibrando cada um dos chakras, evoluindo a nível de consciência, vão subindo os degraus. Então, por exemplo, ela está lá no primeiro degrau, aí sobe para o segundo, que é o chakra sacro. Depois sobe para o terceiro degrau, que é o chakra duplexo solar, e assim ela vai subindo, vai evoluindo, expandindo a consciência dela”, explica Mariana Tortella.

Até que, segundo a terapeuta,Kundalini consegue chegar no último degrau, o do chakra coronário. "Que é quando a pessoa chegou no último nível de evolução. É a Kundalini, essa energia adormecida, que vai subindo e ativando cada um dos chakras até chegar no topo da cabeça, no último chakra, que seria o máximo da evolução. Então, existem técnicas, existem terapias. Muitas vezes, a própria meditação e yoga são técnicas que fazem a gente ativar essa energia adormecida e ativar cada um dos chakras, ir subindo de baixo para cima, subindo e ativando cada um dos chakras até a gente atingir uma maior evolução consciencial, uma pessoa com mais consciência”, completa.