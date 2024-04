Érick Jacquin chega aos 60 anos com amor pela vida: 'Tenho medo de morrer'

Em entrevista à CARAS Brasil, o chef de cozinha Érick Jacquin comenta sobre amadurecimento, paternidade e relação com a TV

Perto de completar 60 anos de idade em dezembro, Érick Jacquin (59) tem motivos de sobra para comemorar. O ano de 2024 marca três décadas que ele se estabeleceu aqui no Brasil e 10 que está no comando do Masterchef Brasil. Em entrevista à CARAS Brasil, o chef de cozinha declara que tem muito amor pela vida, mas possui um grande pavor: "Tenho medo de morrer".

Nesta semana, Jacquin inaugurou mais uma unidade do restaurante Ça-va Café e Bistrô, ambos já existem separadamente, mas a proposta foi juntar Café e Bistrô em um só local. Extremamente feliz com o momento e os 60 anos de vida, Érick também confessa seu medo.

"Eu tenho muito medo de morrer, eu tomo remédio para isso. A única coisa que eu não quero é ser incinerado [cremado] porque eu já passei muito tempo de minha vida em um forno, e não vou terminar dentro, sempre eu trabalhei com forno, então, nunca que eu vou terminar dentro de um!", declara.

Por conta desse ano de comemorações, a CARAS Brasil perguntou ao chef de cozinha qual prato ele cozinharia se tivesse apenas 60 minutos. Jacquin é rápido na resposta e comenta sem duvidar que faria algo relacionado com: "Caviar."

"Uma lata de caviar e uma colher de sopa, só. A coisa que eu mais amo no mundo é comer caviar, mas para que se preocupar em cozinhar com 60 anos de vida? Se você tem 60 anos de vida você deve curtir os momentos", brinca.

NA TELEVISÃO

Jacquin já tinha uma carreira consolidada como chef de cozinha quando aceitou o desafio de integrar o elenco do MasterChef Brasil, como um dos jurados. Ele é o único que esteve presente em todas as edições do programa e confessa seu carinho pela televisão brasileira.

Brevemente, o chef compartilha sobre a experiência de ser reconhecido pelo seu trabalho na TV e como ela mudou sua trajetória profissional: "Nunca imaginei em minha vida. Nunca pensei que isso pudesse acontecer em minha vida".

Érick também comenta que pretende retornar com o Pesadelo na Cozinha, mas isso ainda não está totalmente definido e, se acontecer, será algo para o final do ano.

RELAÇÃO COM OS FILHOS

Érick Jacquin é pai dos gêmeos Elise e Antoine,de apenas cinco anos de idade, ele é reservado com relação a sua vida pessoal, mas não poupa elogios para falar sobre eles e também de sua esposa Rosangela Menezes (46): "É maravilhoso, eu me sinto mais jovem com os filhos".