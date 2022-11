Equipe de Gugu Liberato usa as redes sociais para parabenizar o filho mais velho dele

A equipe do falecido Gugu Liberato usou as redes sociais para parabenizar o filho mais velho do apresentador

CARAS digital Publicado em 10/11/2022, às 15h12

Nesta quinta-feira, dia 10, o filho do Gugu Liberato, João Augusto Liberato, completa 21 anos e recebeu uma homenagem de aniversário da equipe do falecido apresentador. Mesmo três anos após a sua morte, que aconteceu no dia 21 de novembro de 2019, a equipe se preocupou em mandar uma mensagem para o primogênito.

“Parabéns João Augusto! Lá do alto seu pai deve estar dizendo: ‘Filho amado, tenha certeza que estarei sempre ao seu lado, olhando pra você e me vendo em cada um dos seus passos. Felicidade imensa de ser seu pai. Que Deus te abençoe sempre com amor, sabedoria, felicidade e retidão. Te amo muito, sempre amei e amarei’”, dizia a mensagem de carinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Acervo Gugu Liberato (@guguliberato)

Em sua última publicação no Instagram, João Augusto fez uma homenagem para o pai, na data do nascimento do apresentador: “Nossa homenagem ao meu pai, Gugu. Hoje marca sua data de nascimento”, escreveu. Nesta data, o podcast oficial da CARAS Brasil fez um especial sobre a trajetória completa de Gugu, que estaria completando 63 anos de idade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Augusto Liberato (@joaoaugustoliberato)

Filha de Gugu Liberato passa por cirurgia de emergência

As gêmeas Marina e Sofia Liberato, de 18 anos, também são filhas do apresentador, fruto do seu relacionamento com a médica Rose Miriam Di Matteo. Em setembro, após fortes dores na barriga, Marina foi para o hospital e precisou passar por procedimento para tratar infecção.

Chegando no hospital, ela descobriu o que tinha. "Aconteceu que eu tive apendicite, ai eu tirei meu apêndice, tudo isso em um dia mais ou menos, tive que fazer cirurgia, foi super ótima agora estou recuperando, fiquei um dia e pouquinho e peguei bem no comecinho", falou que está tudo bem.