Equipe de Alexandre Correa explica por que vaquinha ainda não saiu do ar

Empresário Alexandre Correa abriu vaquinha para pedir dinheiro aos fãs. A CARAS Brasil apurou sobre quando a ação deve ser encerrada

Em meio à guerra judicial contra Ana Hickmann, Alexandre Correa abriu uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro que deve custear despesas processuais e pessoais. O empresário declara uma fase financeira complicada, já que está impedido de ter acesso às empresas da ex desde o episódio de violência doméstica ocorrido em 11 de dezembro do ano passado.

A CARAS Brasil procurou a equipe do empresário para saber quando ele pretende tirar a vaquinha do ar. Isso porque, nesta terça-feira, 12, a ação solidária alcançou R$ 11 mil em pouco mais de 5 horas após o anúncio do namoro de Hickmann e Edu Guedes. O novo casal assumiu relacionamento após três meses de evidências expostas na imprensa especializada.

Inicialmente, o objetivo do pai de Alezinho (9) era juntar R$ 8 mil. No entanto, a repercussão em torno do novo casal sensibilizou algumas pessoas, o que resultou em uma arrecadação simbólica. A equipe do empresário não saber dizer quando ele encerrará a vaquinha. De acordo com informações de sua defesa, a ação conta com a organização de uma fã de Alexandre.

"Não sou eu o responsável pela vaquinha, é uma fã dele. Sou responsável pelos processos. E no caso Ana Hickmann está desviando a parte do Alexandre nos lucros das empresas e por isso ele não tem condições financeiras favorável. Enquanto Ana mora em uma casa de 6 mil metros quadrados”, alfineta Enio Martins Murad, defensor do empresário.

Até então em posição de ataque, Alexandre Corrêa resolveu adotar uma postura silenciosa sobre o novo romance da apresentadora da Record. Ele foi procurado pela reportagem para comentar a novidade, mas preferiu se menter calado e focado no desempenho da vaquinha virtual.

O empresário responde a uma queixa-crime aberta pelo cozinheiro da Band. Há algumas semanas, ele levantou publicamente o rumor de que o apresentador teria sido responsável pela crise do seu casamento com a ex-modelo, assim como deu a entender que os dois estariam juntos antes mesmo da briga que resultou no pedido de divórcio. Na época, Edu e Ana negaram envolvimento.