Empresária de sucesso! Susana Werner é dona de salão famoso em Portugal; saiba tudo

Localizado em Lisboa, salão de beleza de Susana Werner é conhecido por ter famosos brasileiros como seus clientes

O fim do casamento de Susana Werner e Júlio César deixou o nome do casal ainda mais em alta nas redes sociais. Desde então, diversas pessoas passaram a ficar curiosos sobre a vida da loira, que há anos atrás decidiu abdicar da vida de atriz para se dedicar exclusivamente à família.

Morando fora do Brasil há quase 10 anos, Susana virou dona de um salão de beleza badalado na cidade de Lisboa, em Portugal. Chamado Queenslife Beauty, o espaço costuma receber socialites e famosas, muitas delas brasileiras como Mariana Ximenes, Dani Calabresa, Claudia Raia, Kelly Key e Gretchen.

Pelo atendimento exclusivo e com especialistas, os clientes devem desembolsar cerca de R$ 180,00. Nas redes sociais, a atriz costuma compartilhar alguns detalhes da rotina do salão, que possui pouco mais de 61 mil seguidores.

Recentemente a loira compartilhou alguns valores que são cobrados no salão e surpreendeu. Além dos serviços voltados a cabelos, também há o atendimento para quem quer fazer as unhas. Para fazer a mão, o serviço custa € 25, cerca de R$ 79. As unhas em gel ou acrílico, que duram mais, custam € 45, cerca R$ 239.

Mas a vida de empresária de Suzana não para por aí, ela também é dona da Queenslife Boutique, que vende roupas e acessórios. A lojinha tem o objetivo de apresentar modelos com ótimos descontos para os seguidores da artista.

FEZ DESABAFO SOBRE O CASAMENTO

Apesar de todo sucesso na carreira empresarial, Susana revelou que por anos recebia mesada do ex-marido Julio César. Segundo a famosa, ela não estava suportando a situação que se instaurou em seu casamento.

“Ele me dava um valor que achava justo nos cálculos dele. Eu sempre aceitei tudo pois o amava, mas de uns tempos para cá eu já estava esgotada. Sonhei o sonho dele a vida toda, agora é o momento de sonhar o meu também”, disse ela ao colunista.

A separação de Julio e Susana foi anunciada por ela neste domingo, 10, por meio das redes sociais. Ela contou que o término aconteceu há um mês, mas eles estavam se afastando há um tempo. “Sim, já estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos. E sim, estou bem tranquila e decidida. Obrigada por tanto carinho, não me arrependo de nada! Uma boa canceriana faria tudo de novo. Talvez com menos idade hahaha então, agora, quero curtir somente a mim mesma”, escreveu.