Emocionada, Madonna fala sobre sua internação em show: "Um milagre eu estar aqui"

Durante uma apresentação em Nova York, Madonna fala pela primeira vez sobre sua internação na UTI em 2023 e homenageia enfermeira que cuidou dela

A cantora Madonna falou pela primeira vez em público sobre a sua internação em 2023. Durante um show de sua turnê no Madison Square Garden, em Nova York, a artista relembrou os dias em que passou na UTI devido a uma grave infecção bacteriana, que lhe deixou em coma induzido por alguns dias.

Em cima dos palcos, a grande estrela do pop assumiu que teve medo de morrer e, emocionada, falou mais sobre sua doença. "As pessoas não entendem que é um milagre eu estar aqui agora", confessou. "Este é sempre um momento emocionante no show para mim. No último verão, fiquei muito doente, foi uma daquelas coisas loucas que acontecem só com 4% da população, mas é claro que iria acontecer comigo", disse a cantora.

Madonna ainda agradeceu os médicos que cuidaram dela, mas deu um destaque especial para a enfermeira Marie Carrero, que cuidou dela mesmo após a alta hospitalar. "Tem uma mulher muito especial aqui esta noite. O dela é Marie. Marie Carrero. Ela foi da UTI para casa comigo e tomou conta de mim como se fosse minha mãe. E, Marie, estava esperando você vir para poder cantar para você. Eu pedia para ela sair e ela me deu um botão para apertar e apertava a noite inteira. Ela dormia em um quarto próximo do meu. Ela me ajudou a ir ao banheiro quando eu não conseguia andar", contou.

Por fim, a cantora ainda dedicou uma música para sua enfermeira e fez um agradecimento final. "Ela ficou do meu lado no chuveiro e limpava minha bunda. Não estou mentindo. Então, obrigada, Marie. Você é uma santa e deve saber disso. Todo mundo deveria ter uma Marie em suas vidas", declarou Madonna.

Confira o vídeo: