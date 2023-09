Emma Watson faz homenagem a Michael Gambon, que deu vida a Dumbledore, nas redes sociais

Além Emma Watson, outros atores do elenco de ‘Harry Potter’ prestaram homenagens ao ator nas redes sociais

Emma Watson usou as redes sociais para homenagear o ator Michael Gambonque morreu nesta quinta-feira, 28, aos 82 anos. Emma contracenou com Michael do terceiro ao oitavo filme da franquia ‘Harry Potter’ — ela interpretava Hermione Granger e ele, Alvo Dumbledore.

Emma postou um story com uma foto de Michael interpretando Dumbledore e escreveu: "Gentil, gentil, gentil Michael Gambon. Você nunca levou tão a sério, mas de alguma forma entregou os momentos mais sérios com toda a gravidade. Obrigada por nos mostrar como é vestir a grandeza de forma leve. Vamos sentir sua falta", escreveu Emma que se afastou de seus trabalhos como atriz a pouco tempo atrás.

A atriz não foi a única do elenco da saga que prestou homenagem ao ator em suas redes sociais, James Phelps, que interpretou Fred Weasley também postou um texto emocionante sobre o ator.

"Enquanto gravávamos o sexto filme de "Harry Potter", eu fazia parte do departamento de publicidade durante a maior parte das gravações (exceto os dias em que eu estava atuando). E por essa razão, eu passei várias horas com Michael durante as gravações… "Ele sempre tinha bom humor e era bem simpático e aberto a dividir qualquer conhecimento que ele tinha", disse o ator sobre Michael.

Outra pessoa do elenco que lamentou a partida de Michael, foi a atriz Bonnie Wright, que viveu Gina Weasley no filme. "Sempre fiquei admirada com a presença e o desempenho do Michael. Descanse em paz. Enviando amor para sua família", postou ela.

Emma Watson revela porque parou de atuar

Em entrevista, a atriz revelou os motivos que a fizeram dar uma pausa de aproximadamente 5 anos em sua carreira. O seu último trabalho foi o filme ‘Adoráveis Mulheres’, clássico adaptado pela diretora Greta Gerwig.

A estrela comentou: “Eu não estava muito feliz, se eu for sincera, acho que me senti um pouco presa". Para ela, era um grande incômodo precisar promover projetos dos quais ela não tinha tanto conhecimento ou controle, e explica: “A coisa que eu achei realmente difícil foi ter que sair e vender algo que eu realmente não tinha muito controle. Ficar na frente de um filme e ter todo jornalista ser capaz de dizer: 'Como isso se alinha com sua visão?' Foi muito difícil ter que ser o rosto e a porta-voz de produções em que eu não pude estar envolvida no processo".