Elenco de 'Harry Potter' lamenta a morte de Michael Gambon, que deu vida a Dumbledore

Ator que interpretou Fred Weasley, e Bonnie Wright, que viveu Gina Weasley na série de filmes lamentaram a morte de Michael Gambon

Morreu nesta quinta-feira, 28, aos 82 anos o ator irlandês Michael Gambon, conhecido por interpretar Albus Dumbledore na franquia "Harry Potter". Segundo informações divulgadas pela família à imprensa internacional, ele faleceu "pacificamente no hospital".

Nas redes sociais, além dos fãs da saga, alguns atores da série de filmes lamentaram a perda, como James Phelps, que interpretou Fred Weasley: "Enquanto gravávamos o sexto filme de "Harry Potter", eu fazia parte do departamento de publicidade durante a maior parte das gravações (exceto os dias em que eu estava atuando). E por essa razão, eu passei várias horas com Michael durante as gravações," escreveu James no post.

"Ele sempre tinha bom humor e era bem simpático e aberto a dividir qualquer conhecimento que ele tinha", disse o ator sobre Michael.

"Um dia, estávamos gravando a cena final de Dumbledore na torre de relógio, claramente uma cena muito intensa. Durante a produção, Michael perguntou os meus planos para o fim de semana. Por acaso, eu e meu irmão iríamos ler 'Peter e o Lobo' com a orchestra de Manchester Halle. "Você tem o roteiro com você?", ele perguntou, e eu tinha, "Eu já fiz esse musical, vamos praticar juntos e, se você quiser, posso te dar umas dicas", disse o interprete de Dumbledore. Então, nós passamos o que deveria ser o descanso dele, ensaiando para o meu trabalho do fim de semana", conta James.

"É uma memória que eu sempre guardei como um dos destaques dos dias de Harry Potter". O irmão gêmeo de James, Oliver Phelps, também participou da franquia.

Outra pessoa do elenco que lamentou a partida de Michael, foi a atriz Bonnie Wright, que viveu Gina Weasley no filme. A artista - que deu à luz Elio Ocean Wright Lococo, nascido em casa na terça-feira, 19 - exaltou o artista com quem contracenou.

"Sempre fiquei admirada com a presença e o desempenho do Michael. Descanse em paz. Enviando amor para sua família", postou ela.